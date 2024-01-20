Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Emre Mor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncudan son olarak geleceği hakkında flaş transfer kararı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde her kulvarı başarıyla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Kanarya yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arası transfer döneminde de yaptığı hamleler ile büyük ses getiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i katması büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Fenerbahçe'de takıma katılacak başka isimler büyük merak konusu haline gelirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Fenerbahçe'de takıma katılacak başka isimler büyük merak konusu haline gelirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

26 yaşındaki kanat oyuncusu uzun süren bir sakatlık sürecini atlatmasının ardından Fenerbahçe'de zaman zaman forma şansı bulmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Futbolcu son olarak Kanarya'nın, Adanaspor'u 6-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Oyuncudan geleceği hakkında ise flaş bir karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

İSTANBUL'DA KALIYOR!

Emre Mor'un temsilcisi Nima Modyr, Fenerbahçe yönetimi ile transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek için Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Emre Mor'un İstanbul'da kalmak istediği ve bu nedenle Kasımpaşa ya da Karagümrük'e gidebileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Bu anlamda futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın

Ana mevkisi sağ kanat olan Emre Mor sol kanat ve santrfor olarak sahada görev alabiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldız isim İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı
F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
20 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Mor'un yeni adresi Kadıköy'e çok yakın! Emre Mor'un yeni adresi Kadıköy'e çok yakın! 09:20
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman? 09:08
Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? 09:00
Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 08:56
Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 08:46
Arda'dan klas asist! Yine yaptı yapacağını Arda'dan klas asist! Yine yaptı yapacağını 01:27
Daha Eski
Benfica evinde 3 puanı aldı! Benfica evinde 3 puanı aldı! 01:20
Benfica evinde 3 puanı aldı! Benfica evinde 3 puanı aldı! 01:20
Alaves tek attı 3 aldı! Alaves tek attı 3 aldı! 01:17
Lyon Fransa Kupası'nda turladı! Lyon Fransa Kupası'nda turladı! 01:17
Alaves tek attı 3 aldı! Alaves tek attı 3 aldı! 01:16
Lyon Fransa Kupası'nda turladı! Lyon Fransa Kupası'nda turladı! 01:13