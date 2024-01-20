TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Emre Mor'dan flaş karar! Yeni adresi Kadıköy'e çok yakın
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Emre Mor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncudan son olarak geleceği hakkında flaş transfer kararı geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de takıma katılacak başka isimler büyük merak konusu haline gelirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.
Fenerbahçe'de takıma katılacak başka isimler büyük merak konusu haline gelirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.
26 yaşındaki kanat oyuncusu uzun süren bir sakatlık sürecini atlatmasının ardından Fenerbahçe'de zaman zaman forma şansı bulmaya başladı.
Futbolcu son olarak Kanarya'nın, Adanaspor'u 6-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Oyuncudan geleceği hakkında ise flaş bir karar geldi.
İSTANBUL'DA KALIYOR!
Emre Mor'un temsilcisi Nima Modyr, Fenerbahçe yönetimi ile transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.
Düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek için Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Emre Mor'un İstanbul'da kalmak istediği ve bu nedenle Kasımpaşa ya da Karagümrük'e gidebileceği iddia edildi.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
Ana mevkisi sağ kanat olan Emre Mor sol kanat ve santrfor olarak sahada görev alabiliyor.
Oyuncunun bu çok yönlülüğü transferde diğer takımların ilgisini çekiyor.
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