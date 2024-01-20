TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için geliyor! O tarihte İstanbul'da
Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den bir bomba daha geldi. Ocak ayında önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İspanyol ekibinin Atletico Madrid’in inadını kıran Kanarya, transferi mutlu sonla bitiriyor. Transferi resmiyete dökmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe yönetimi, A Milli yıldızı o tarihte İstanbul'a getirecek. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Milli stoper için geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, uzun uğraşlar sonucunda Atletico Madrid yönetimiyle ortak noktaya geldi.
Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Fenerbahçe yönetimi, Çağlar Söyüncü için İspanyol ekibine belirli bir miktar da kiralama bedeli ödeyecek.
CENGİZ DE DEVREYE GİRDİ
Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gelmek istemesindeki en büyük etkenlerden biri de Cengiz Ünder...
Sezon başında F.Bahçe'ye gelen Cengiz'in Çağlar'la uzun süre konuştuğu ve milli oyuncuyu ikna ettiği belirtildi.
İki yıldız, Altınordu'da ve Leicester City'de birlikte oynamıştı.
MAAŞI 1.5 MİLYON EURO
Atletico Madrid'den yıllık 3 milyon euro kazanan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması durumunda sarı-lacivertlilerden sezonun geri kalan kısmında 1.5 milyon euro alacak.
Eğer sezon sonu bonservisi alınırsa, yeni sözleşmede maaşı 3 milyon euronun üzerinde olacak.
PAZAR GÜNÜ GELMESİ BEKLENİYOR
Çağlar Söyüncü iki kulüp arasındaki son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.
Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında tam mutabakat sağlandığı an 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atmak üzere İstanbul'a gelecek.
Çağlar'ın bir aksilik yaşanmaması halinde Samsunspor maçını tribünden izlemesi bekleniyor.
Tarafların büyük ölçüde anlaşmasının ana sebebi ise; Çağlar'ın Fenerbahçe'de oynamak istemesi.
Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid'de 9 maça çıktı ve 213 dakika sahada kaldı.
A Milli yıldız bu karşılaşmalarda 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
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