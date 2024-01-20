Haberler Fenerbahçe Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de yılın transfer takası için geri sayıma geçildi. Ara transfer dönemi çalışmalarına 4 koldan devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında flaş bir takas yaşanması gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'un yıldızı için o ismi takasta teklif edeceği öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, flaş bir takasa imza atmaya hazırlanıyor.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

İki kulüp de ara transfer dönemi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Ocak ayının hızlı takımlarından Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle sükse yarattı.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Çağlar Söyüncü görüşmelerinde de mutlu sona çok yaklaşan Kanarya, ayağını gazdan çekmiyor.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Umut Nayir'in kiralık olarak Pendikspor'a gitmesinin ardından kadrosunda iki forvet oyuncusu kalan Fenerbahçe, bu bölgeye bir takviye yapmak için harekete geçti.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

YERLİ FORVET TAKVİYESİ GÜNDEMDE!
Teknik direktör İsmail Kartal da 6-0'lık Adanaspor maçının ardından "1 tane yerli forvet takviyesi yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Herkes, Kartal'ın Pendik'te forma giyen Erencan Yardımcı ile Rennes'de oynayan Bertuğ Yıldırım'ı ima ettiğini düşündü.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDEKİ İSİM UMUT BOZOK!
Ancak sarı-lacivertlilerin hedefindeki ismin Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Umut Bozok olduğu ileri sürüldü.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

MIHA ZAJC TRABZONSPOR'A!
Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli golcü için ise bordo-mavililere bu sezon fazla şans bulamayan Miha Zajc'ı önereceği gelen iddialar arasında...

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Tarafların pazartesi gününden sonra bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

İki kulüp anlaşır ve iki futbolcu da sorun çıkarmazsa yılın takası kısa sürede gerçekleşecek.

Bu takas çok konuşulur! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

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