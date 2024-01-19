Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli takımdaki son durumu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, kulübün transfer gündemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)
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Samet zaten Fenerbahçe kalibresinde değildi.
Sıçrama yapacağını beklediğimiz ancak bir türlü istenilen kıvama gelemeyen Zajc'ın da gönderilecek kervanına takılması şart.
Adanaspor maçında uzun bir aradan sonra sahalara dönen Lincoln bir şansı hak ediyor. En azından daha sert bir lig maçında görmek isterim.
Eğer benzer performans gösterirse yeni transfer etkisi yapabilir. İsmail Yüksek, Crespo, Emre Mor gibi isimlere teklifler geldiğini duyuyorum.
Özellikle İsmail'e 8-10 milyon euro civarı teklifler varmış. Ali Koç'a tavsiyem eğer bu rakamlar doğruysa hiç durmasın hemen satsın. Bir daha bu rakamları göremeyebilir.
Batshuayi kafası başka yerlerde olmadığı sürece en önemli silahlardan birisi. Lakin Dzeko'nun arkasında beklemek istemiyor gibi…
Eğer kafasındaki sorunları çözebilirse kalması çok önemli. İnanın yedek kulübesinden gelip şampiyonluğu dahi getirebilir.
İsmail hoca şimdiye kadar her şeyi çok iyi idare etti. Sadece konuşmalarının biraz daha umut verici olması gerektiğini düşünüyorum.
Ya hocam artık ağzından, "Şampiyon olacağız" lafını duyalım. Psikolojik üstünlüğü biraz da söylemlerimle eline alırsın.
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