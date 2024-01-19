Haberler Fenerbahçe Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli takımdaki son durumu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, kulübün transfer gündemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 09:33
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Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

EMRE BOL - DUYALIM HOCAM

Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz yılların aksine işini şansa bırakmıyor. İhtiyaç olan her bölgeye gerçekten ciddi paralar harcayarak transferler yapıldı.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Mevcut kadronun sadece lig şampiyonluğu için kurulmadığı aşikar. Bu takım çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede…

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Krunic ve Bonucci isabetli transferler. Sadece alınacak değil gönderilecek isimlere de çok dikkat edilmeli.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Samet zaten Fenerbahçe kalibresinde değildi.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Sıçrama yapacağını beklediğimiz ancak bir türlü istenilen kıvama gelemeyen Zajc'ın da gönderilecek kervanına takılması şart.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Adanaspor maçında uzun bir aradan sonra sahalara dönen Lincoln bir şansı hak ediyor. En azından daha sert bir lig maçında görmek isterim.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Eğer benzer performans gösterirse yeni transfer etkisi yapabilir. İsmail Yüksek, Crespo, Emre Mor gibi isimlere teklifler geldiğini duyuyorum.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Özellikle İsmail'e 8-10 milyon euro civarı teklifler varmış. Ali Koç'a tavsiyem eğer bu rakamlar doğruysa hiç durmasın hemen satsın. Bir daha bu rakamları göremeyebilir.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Batshuayi kafası başka yerlerde olmadığı sürece en önemli silahlardan birisi. Lakin Dzeko'nun arkasında beklemek istemiyor gibi…

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Eğer kafasındaki sorunları çözebilirse kalması çok önemli. İnanın yedek kulübesinden gelip şampiyonluğu dahi getirebilir.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

İsmail hoca şimdiye kadar her şeyi çok iyi idare etti. Sadece konuşmalarının biraz daha umut verici olması gerektiğini düşünüyorum.

Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Ya hocam artık ağzından, "Şampiyon olacağız" lafını duyalım. Psikolojik üstünlüğü biraz da söylemlerimle eline alırsın.

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