Emre Bol'dan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi!

Eğer kafasındaki sorunları çözebilirse kalması çok önemli. İnanın yedek kulübesinden gelip şampiyonluğu dahi getirebilir.

İsmail hoca şimdiye kadar her şeyi çok iyi idare etti. Sadece konuşmalarının biraz daha umut verici olması gerektiğini düşünüyorum.