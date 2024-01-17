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Fenerbahçe'de sıra Çağlar Söyüncü'de!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için tüm imkanlarını seferber etti. Atletico Madrid’e kiralama teklifi yapan sarı-kanarya, sözleşmeye 12 milyon euroluk da satın alma maddesi koydurmak istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de sıra Çağlar Söyüncü'de!

Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarak devre arası transfer dönemine jet hızyla giren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak için var gücüyle çalışıyor. Üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen ve bu bağlamda kadrosuna kaliteli isimleri monte eden sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef; Çağlar Söyüncü... Milli yıldızla prensip anlaşmasına varan yönetim, günlerdir İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i ikna etmeye çalışıyor.

FULHAM'DAN 20 MİLYON EURO

La Liga ekibiyle bir görüşme daha gerçekleştiren F.Bahçe, kiralama teklifini yineledi ve sözleşmeye 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu da eklenmesini talep etti. Atletico ise henüz yanıt vermedi. İspanyol basını, Porto, Borussia Dortmund ve Roma'nın da Çağlar'ı kiralamak istediğini, Fulham'ın ise 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı. Haberde; Fulham'ın önde olduğu vurgulandı.

213 DAKİKA OYNADI

Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla Kral Kupası, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 9 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 213 dakika süre alan Çağlar, skor katkısı yapamadı.

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