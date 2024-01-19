TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerli kurmayların 21 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı için Pendikspor'un kapısını çaldığı iddia edildi.

Pendikspor ile 2025 yılınının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Erencan bu sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı.