Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katmıştı. Sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ediyor. Forvet hattına yoğunlaşan Kanarya, Galatasaray altyapısında yetişen o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 10:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, operasyonlarını yoğunlaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Kanarya, kadrosunu İtalyan savunmacı Bonucci ve Boşnak orta saha Krunic'le güçlendirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Forvet hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler gündemine o ismi aldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

İsmail Kartal'ın "Yerli bir forvet takviyesi olabilir" sözlerinin ardından gözler sarı-lacivertli yönetime çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerli kurmayların 21 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı için Pendikspor'un kapısını çaldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Pendikspor ile 2025 yılınının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Erencan bu sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

21 yaşında ve 1.88 boyunda olan Erencan, 9 kez U21 Milli Takım formasını giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 6 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...

Erencan Yardımcı, 2017 yılından 2021'e kadar Galatasaray altyapısında forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çağlar'da sıcak gelişme! Yapılan teklif...
Olay sözler! "Rakamlar doğruysa hemen satılsın"
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı
19 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaha'dan flaş emeklilik kararı! Zaha'dan flaş emeklilik kararı! 11:16
Fırtına'da iki kadro dışı kararı! Fırtına'da iki kadro dışı kararı! 11:05
Beşiktaş'ın Soares transferinde flaş gelişme! Beşiktaş'ın Soares transferinde flaş gelişme! 11:00
Utah Jazz'a Thunder çelmesi! Utah Jazz'a Thunder çelmesi! 10:47
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! G.Saray... 10:42
Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:39
Daha Eski
Ancelotti Arda'dan özür diledi! İşte sebebi Ancelotti Arda'dan özür diledi! İşte sebebi 10:36
Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman? 10:23
Yok böyle transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a Yok böyle transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a 10:17
Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 10:15
Trabzonspor - G.Saray maçının hakemi belli oldu Trabzonspor - G.Saray maçının hakemi belli oldu 10:13
Galatasaray'a transferde dev rakip! Galatasaray'a transferde dev rakip! 09:56