TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Galatasaray...
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katmıştı. Sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ediyor. Forvet hattına yoğunlaşan Kanarya, Galatasaray altyapısında yetişen o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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İsmail Kartal'ın "Yerli bir forvet takviyesi olabilir" sözlerinin ardından gözler sarı-lacivertli yönetime çevrildi.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerli kurmayların 21 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı için Pendikspor'un kapısını çaldığı iddia edildi.
Pendikspor ile 2025 yılınının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Erencan bu sezon ciddi bir çıkış yakalamıştı.
21 yaşında ve 1.88 boyunda olan Erencan, 9 kez U21 Milli Takım formasını giydi.
Bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 6 gole imzasını attı.
Erencan Yardımcı, 2017 yılından 2021'e kadar Galatasaray altyapısında forma giydi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Erencan, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.4 milyon euro...
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