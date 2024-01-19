Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da defans hattı için de kollar sıvanırken bu mevki için Süper Lig'den oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 09:27
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından bu sezon mutlaka Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Kanarya, Avrupa'da ise mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Sarı-lacivertliler son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Adanaspor'u 6-0'lık skorla mağlup ederek bu kulvarda da iddialı olduğunu gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Kanarya kadrosuna Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi katarken bu transferler büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Sarı-lacivertlilerde Leonardo Bonucci ardından defans hattı için transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Bu anlamda Fenerbahçe'de oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren ve Çağlar Söyüncü'yle de görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu için de girişimlere başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Genç stoper için Karadeniz ekibiyle kısa süre içinde resmi temasların yapılacağı gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Yaşanan bu gelişmelerin ardından futbolcunun kariyeri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

23 yaşındaki Emirhan, futbola Çaykur Rizespor alt yapısında başladı. Ardından Çaykur Rizespor'un A takım seviyesine yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Çaykur Rizespor'un ardından 2020 Kış transfer döneminde Bosna ekibi Celik Zenica'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Celik Zenica'dan dönmesinin ardından Menemenspor'a kiralık olarak gitti. Menemenspor'dan kiralıktan dönmesinin ardından şimdilerde Çaykur Rizespor formasını terletiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Ana mevkisi stoper olan oyuncu sol bek ve merkez orta saha pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.

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