TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Bu anlamda Fenerbahçe'de oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi.

Stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren ve Çağlar Söyüncü'yle de görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu için de girişimlere başladığı belirtildi.