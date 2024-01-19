TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den defansa sürpriz hamle! Süper Lig'den o ismi alacaklar

Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından bu sezon mutlaka Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kanarya, Avrupa'da ise mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Adanaspor'u 6-0'lık skorla mağlup ederek bu kulvarda da iddialı olduğunu gösterdi. Mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya kadrosuna Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi katarken bu transferler büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerde Leonardo Bonucci ardından defans hattı için transfer çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda Fenerbahçe'de oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi. Stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren ve Çağlar Söyüncü'yle de görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu için de girişimlere başladığı belirtildi. Genç stoper için Karadeniz ekibiyle kısa süre içinde resmi temasların yapılacağı gelen bilgiler arasında. Yaşanan bu gelişmelerin ardından futbolcunun kariyeri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. EMİRHAN TOPÇU KİMDİR? 23 yaşındaki Emirhan, futbola Çaykur Rizespor alt yapısında başladı. Ardından Çaykur Rizespor'un A takım seviyesine yükseldi. Çaykur Rizespor'un ardından 2020 Kış transfer döneminde Bosna ekibi Celik Zenica'ya kiralandı. Celik Zenica'dan dönmesinin ardından Menemenspor'a kiralık olarak gitti. Menemenspor'dan kiralıktan dönmesinin ardından şimdilerde Çaykur Rizespor formasını terletiyor. Ana mevkisi stoper olan oyuncu sol bek ve merkez orta saha pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.