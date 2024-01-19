Haberler Fenerbahçe Batsman’dan güç gösterisi

Batsman’dan güç gösterisi

Belçika basını, Adanaspor maçında 4 golle yıldızlaşan Michy Batshuayi’den övgüyle bahsetti ve Belçikalı golcünün EURO 2024 kadrosunda olmak için çalıştığını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Batsman’dan güç gösterisi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenerken, gollerin dördünü Belçikalı yıldız Michy Batshuayi kaydetti. 30 yaşındaki oyuncunun bu performansı ülkesi Belçika'da da gündem oldu. "Walfoot. be" adlı haber sitesi; "Batshuayi'den güç gösterisi" başlığını atarken, haberin içeriğinde; yıldız oyuncunun Fenerbahçe'yi üst tura taşıdığına vurgu yapıldı. "Voetbalnieuws" ise Batshuayi üzerinden milli takım teknik direktörü Domenico Tedesco'ya gönderme yaptı.

'Tedesco, Batshuayi'yi gördün mü?' bağlığını atan haber sitesi; Batshuayi'nin EURO 2024 kadrosunda olması gerektiğini ve milli takımın buna ihtiyacı olduğunu vurguladı. "ligablatt" da 'Batshuayi gösteri yaptı, kupa maçında dört gol attı' manşetiyle haberi duyurdu. "Voetbalzone" adlı site de Belçikalı yıldızın her geçen gün performansını daha da yukarıya çektiğini ve bunun milli takıma da çok olumlu şekilde yansıyacağını yazdı. Batsman, bu sezon gol sayısını 13'e yükseltti.

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