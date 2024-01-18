Süper Kupa deprem bölgesinde

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fenerbahçe kulübünü ziyaret etti. Başkan Ali Koç'la görüşen Kurum, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe'yi ziyaret ettik. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştuk. Asrın felaketi sonrası birlikte çalıştığımız deprem bölgesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Süper Kupa finalinin deprem bölgesinde oynanması için de istişarelerde bulunduk. Fenerbahçe yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.