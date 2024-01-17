Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Eksik bölgelerini güçlendirmeye başlayan sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

Bu sezon özellikle stoper ve orta saha oyuncularının yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşayan Kanarya, ilk iki takviyesini bu bölgelere yaptı.