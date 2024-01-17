Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 11 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü transferine de nokta koymaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcunun transferiyle ilgili gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe ile olarak İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin transferini duyurdu.
Sarı-lacivertliler, son olarak Union Berlin forması giyen deneyimli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından sezon başında da istediği Rade Krunic'i takıma kazandırdı.
Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Fenerbahçe'de Bonucci ve Krunic transferlerinin ardından gözler Çağlar Söyüncü'ye çevrildi.
Kanarya, Leonardo Bonucci'nin ardından milli stoperi de transfer ederek savunma hattını güçlendirmek istiyor.
Yönetim, Çağlar transferi için Atletico Madrid'li yetkililerle görüşmelerini sürdürürken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
"ANLAŞMA YAKIN"
Sport Italia muhabiri Alfredo Pedulla, Çağlar Söyüncü transferinde anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid yönetimini ikna etmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta süre aldı.
Milli stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.
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