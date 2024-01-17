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Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 11 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü transferine de nokta koymaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcunun transferiyle ilgili gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:49
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Eksik bölgelerini güçlendirmeye başlayan sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Bu sezon özellikle stoper ve orta saha oyuncularının yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sorun yaşayan Kanarya, ilk iki takviyesini bu bölgelere yaptı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe ile olarak İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin transferini duyurdu.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, son olarak Union Berlin forması giyen deneyimli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından sezon başında da istediği Rade Krunic'i takıma kazandırdı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe'de Bonucci ve Krunic transferlerinin ardından gözler Çağlar Söyüncü'ye çevrildi.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Kanarya, Leonardo Bonucci'nin ardından milli stoperi de transfer ederek savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Yönetim, Çağlar transferi için Atletico Madrid'li yetkililerle görüşmelerini sürdürürken, İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

"ANLAŞMA YAKIN"

Sport Italia muhabiri Alfredo Pedulla, Çağlar Söyüncü transferinde anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid yönetimini ikna etmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta süre aldı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

Milli stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitiriyor! Transferi böyle duyurdu

27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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