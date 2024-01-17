TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sürpriz bir gelişme yaşanabilir. İddialara göre iki yıldızdan birisinin sözleşmesinin dondurulması gündemde. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Miha Zajc ya da Miguel Crespo'dan birisinin sözleşmesini donduracak.
Ancak bu konuda kesin bir karar da alınmış değil.
Bu arada Miha Zajc'ın Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği de öğrenildi.
29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.
Zajc bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını attı.
Öte yandan 27 yaşındaki Miguel Crespo, bu sezon 17 maçta görev aldı.
Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
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