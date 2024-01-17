Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sürpriz bir gelişme yaşanabilir. İddialara göre iki yıldızdan birisinin sözleşmesinin dondurulması gündemde. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 16:47
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe Bonucci ve Krunic'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Fenerbahçe'de transferler birbiri ardına gerçekleşirken kontenjan sorunu da ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Miha Zajc ya da Miguel Crespo'dan birisinin sözleşmesini donduracak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Ancak bu konuda kesin bir karar da alınmış değil.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Bu arada Miha Zajc'ın Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği de öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Zajc bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Sözleşmeleri dondurulacak mı?

Öte yandan 27 yaşındaki Miguel Crespo, bu sezon 17 maçta görev aldı.

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