Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

100 MİLYON EURO'LUK MADDE Deneyimli stoperle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşme imzaladığını açıklayan Corinthians, Henrique'nin sözleşmesinde Brezilya içindeki kulüpler için 300 milyon Brezilya reali değerinde serbest kalma maddesi yer aldığını açıkladı.

Henrique'nin sözleşmesindeki bu serbest kalma maddesinin yurt dışındaki kulüpler için 100 milyon euro olduğu kaydedildi.