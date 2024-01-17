Haberler Fenerbahçe Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Real Valladolid'den ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'a transfer olan eski Fenerbahçeli Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi şaşırttı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:39
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Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

Brezilya ekiplerinden Corinthians, Real Valladolid'den Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği aktarıldı.

Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

Corinthians, Henrique'nin haklarının yüzde 70'ini satın aldığını, Brezilyalı oyuncunun haklarının yüzde 30'unun Real Valladolid'de olduğunu belirtti.

Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

100 MİLYON EURO'LUK MADDE

Deneyimli stoperle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşme imzaladığını açıklayan Corinthians, Henrique'nin sözleşmesinde Brezilya içindeki kulüpler için 300 milyon Brezilya reali değerinde serbest kalma maddesi yer aldığını açıkladı.

Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

Henrique'nin sözleşmesindeki bu serbest kalma maddesinin yurt dışındaki kulüpler için 100 milyon euro olduğu kaydedildi.

Corinthians'a transfer olan Gustavo Henrique'nin serbest kalma maddesi şaşırttı!

Fenerbahçe, Henrique'yi 2022 yazında Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.

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