FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Anthony Martial'i gündemine almıştı. Avrupa basını, yıldız futbolcunun transfer olmak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:52 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:58
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Fenerbahçe, deneyimli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
İkinci takviyesini orta sahaya yapan sarı-lacivertliler, sezon başında da transfer etmek istediği Rade Krunic'i takıma kazandırdı.
Kanarya, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bonucci ve Krunic transferleriyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için de girişimler sürerken, gözler forvet transferine çevrildi.
Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye de uygun teklif gelmesi halinde Belçikalı forveti elinden çıkarmayı planlıyor.
Umut sonrası Batshuayi'nin de ayrılık ihtimaline karşı forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Anthony Martial'ı gündemine aldı.
Avrupa basını, Martial ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
MARSİLYA'YA GİTMEK İSTİYOR
TeamTALK kaynaklı haberde Fransız golcü, Marsilya'ya transfer olmak istiyor.
Haberde Fransız ekibinin Manchester United'dan ayrılması beklenen tecrübeli forvetin transferiyle ilgilenmediği aktarıldı.
Anthony Martial bu sezon Manchester United formasıyla 19 maça çıktı.
Fransız golcü, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Martial'ın Manchester United ile sezon sonu bitecek sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunuyor.
28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
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