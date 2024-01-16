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FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Anthony Martial'i gündemine almıştı. Avrupa basını, yıldız futbolcunun transfer olmak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:52 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:58
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadı'nda Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Kanarya ilk olarak İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Fenerbahçe, deneyimli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

İkinci takviyesini orta sahaya yapan sarı-lacivertliler, sezon başında da transfer etmek istediği Rade Krunic'i takıma kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Kanarya, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Bonucci ve Krunic transferleriyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için de girişimler sürerken, gözler forvet transferine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye de uygun teklif gelmesi halinde Belçikalı forveti elinden çıkarmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Umut sonrası Batshuayi'nin de ayrılık ihtimaline karşı forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Anthony Martial'ı gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Avrupa basını, Martial ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

MARSİLYA'YA GİTMEK İSTİYOR

TeamTALK kaynaklı haberde Fransız golcü, Marsilya'ya transfer olmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Haberde Fransız ekibinin Manchester United'dan ayrılması beklenen tecrübeli forvetin transferiyle ilgilenmediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Anthony Martial bu sezon Manchester United formasıyla 19 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Fransız golcü, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Martial transferinde şok gelişme! Gitmek istediği takım...

Martial'ın Manchester United ile sezon sonu bitecek sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunuyor.

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