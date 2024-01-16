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Son bomba Çağlar Söyüncü!

Eksiksiz bir kadro kuran Fenerbahçe, milli stoperle el sıkıştı. Atletico Madrid kiralamaya onay verirse resmi imzalar atılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Son bomba Çağlar Söyüncü!

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, ara transfer döneminde eksikleri birer birer kapatıyor... Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'e imza attıran sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona çok yakın. Becao'nun sakatlığı, Djiku'nun Afrika Kupası'nda olması ve Serdar Aziz'in sık sık sakatlanması nedeniyle sayısal olarak savunmada sorun yaşayan Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Çağlar ile sarı-lacivertli kurmaylar arasında sözlü anlaşma sağlandı. Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen ve Fulham'ın 20 milyon euro'yu gözden çıkarttığı savunmacı için Fenerbahçe'nin kiralama önerisinde bulunduğu öğrenildi. İspanyol ekibinden yanıt bekleyen Kanarya, onay çıkması halinde Çağlar'ı 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağlayacak.

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