Haberler Fenerbahçe Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla hareketli saatler geçiren Fenerbahçe Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlamıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin sezon başında milli futbolcuyla görüşme yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 08:54
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Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Sezon başında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan Fransız temsilcisi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, beIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Volkan Demirel'in Türk futbolu ve futbolcuları için çok büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Bertuğ Yıldırım, şunları söyledi:

"Öncelikle Volkan Demirel'den bahsedeyim. Volkan Demirel, Türk futbolu ve Türk futbolcular açısından büyük bir öneme sahip bir isim. Her zaman her koşulda desteğini hissettiriyor. Onunla çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Türkiye'de her genç oyuncunun çalışmak isteyebileceği bir hoca. İkili ilişkileri çok iyi olan bir hoca. Benim için ayrı bir yere sahip.

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Sonrasında Nuri Şahin ile çalıştım. Çok özel, donanımlı bir insan. Ben Dortmund'a gideceğini düşünüyordum. Hep aklında vardı yani çünkü gerçekten başarılı işler yaptı Türkiye'de. Dediğim gibi çok donanımlı, her ligde başarılı olabilecek bir antrenör bence. Onun için de çok iyi oldu, hayırlısı olsun diyorum, çok sevindim onun için."

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

"GERÇEKTEN ÇOK KALİTELİ VE ÖZEL BİR OYUNCU"

Kenan Yıldız'ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen Bertuğ, sözlerine şöyle devam etti:

"Kenan Yıldız, yakaladığımız bu jenerasyonun en yetenekli oyuncularından bir tanesi bence. Beraber Milli Takım'da oynadık, büyük başarılara koşacağından eminim. Gerçekten çok kaliteli ve özel bir oyuncu. Birçok mevkide oynaması onun için avantaj.

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Yavaş yavaş daha iyisini yapacağını biliyorum. Gerçekten takdir edilesi bir performans sergiliyor. Milli Takım için EURO 2024'te bize katkısı olacağını düşünüyorum. Hakkında hayırlısı olsun onun da."

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

"ARDA'YI İZLEMEK BÜYÜK MUTLULUK VE ZEVK VERİYOR"

Arda Güler'in Real Madrid'deki kariyerine ilişkin konuşan Bertuğ Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Real Madrid maçını takip ettim. Normal Real Madrid maçını izlerken zaten heyecanlanıyordum, bence dünyanın en büyük kulübü. O takımın içinde bir Türk oyuncusunu izlemek büyük mutluluk ve zevk veriyor. Arda, topu ayağına aldığında taraftarı heyecanlandıran özellikli bir oyuncu. Her forvetin arkasında olmasını isteyeceği bir oyuncu.

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

O da EURO 2024'te gerçekten çok katkı sağlayacak. İsminden çok söz ettirecek. Dünya futbolunda da Türk futbolcularından adından söz ettireceği için Arda'ya inanıyorum. Çok özel bir oyuncu bence."

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDI MI?

Bertuğ, "Rennes'ten önce Türkiye'den teklif aldı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye'den teklif almıştım. Özellikle Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Ama ortak bir karar verdik. Ben hedefimin Avrupa olduğunu söyledim. Avrupa'dan da teklif vardı. En doğru zamanı bekledim.

Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Fenerbahçe ve diğer büyük takımlarla görüşmüştüm. Tabii ki o takımlarda da oynamak benim büyük bir gurur, başarı olurdu benim için ama ilk hedefim Avrupa'ydı. Tercihimi buradan yana kullandım. Transfer döneminde bana ilgilerinden dolayı o takımlara da teşekkür ederim. Böyle bir karar verdim ve kararımdan şu anda mutluyum."

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