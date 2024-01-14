Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Volkan Demirel'in Türk futbolu ve futbolcuları için çok büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Bertuğ Yıldırım, şunları söyledi: "Öncelikle Volkan Demirel'den bahsedeyim. Volkan Demirel, Türk futbolu ve Türk futbolcular açısından büyük bir öneme sahip bir isim. Her zaman her koşulda desteğini hissettiriyor. Onunla çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Türkiye'de her genç oyuncunun çalışmak isteyebileceği bir hoca. İkili ilişkileri çok iyi olan bir hoca. Benim için ayrı bir yere sahip.

Sonrasında Nuri Şahin ile çalıştım. Çok özel, donanımlı bir insan. Ben Dortmund'a gideceğini düşünüyordum. Hep aklında vardı yani çünkü gerçekten başarılı işler yaptı Türkiye'de. Dediğim gibi çok donanımlı, her ligde başarılı olabilecek bir antrenör bence. Onun için de çok iyi oldu, hayırlısı olsun diyorum, çok sevindim onun için."