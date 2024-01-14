Milli futbolcudan transfer itirafı! "Fenerbahçe ile görüştük"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla hareketli saatler geçiren Fenerbahçe Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlamıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin sezon başında milli futbolcuyla görüşme yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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"GERÇEKTEN ÇOK KALİTELİ VE ÖZEL BİR OYUNCU"
Kenan Yıldız'ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen Bertuğ, sözlerine şöyle devam etti:
"Kenan Yıldız, yakaladığımız bu jenerasyonun en yetenekli oyuncularından bir tanesi bence. Beraber Milli Takım'da oynadık, büyük başarılara koşacağından eminim. Gerçekten çok kaliteli ve özel bir oyuncu. Birçok mevkide oynaması onun için avantaj.
Yavaş yavaş daha iyisini yapacağını biliyorum. Gerçekten takdir edilesi bir performans sergiliyor. Milli Takım için EURO 2024'te bize katkısı olacağını düşünüyorum. Hakkında hayırlısı olsun onun da."
"ARDA'YI İZLEMEK BÜYÜK MUTLULUK VE ZEVK VERİYOR"
Arda Güler'in Real Madrid'deki kariyerine ilişkin konuşan Bertuğ Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Real Madrid maçını takip ettim. Normal Real Madrid maçını izlerken zaten heyecanlanıyordum, bence dünyanın en büyük kulübü. O takımın içinde bir Türk oyuncusunu izlemek büyük mutluluk ve zevk veriyor. Arda, topu ayağına aldığında taraftarı heyecanlandıran özellikli bir oyuncu. Her forvetin arkasında olmasını isteyeceği bir oyuncu.
O da EURO 2024'te gerçekten çok katkı sağlayacak. İsminden çok söz ettirecek. Dünya futbolunda da Türk futbolcularından adından söz ettireceği için Arda'ya inanıyorum. Çok özel bir oyuncu bence."
TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDI MI?
Bertuğ, "Rennes'ten önce Türkiye'den teklif aldı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Türkiye'den teklif almıştım. Özellikle Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Ama ortak bir karar verdik. Ben hedefimin Avrupa olduğunu söyledim. Avrupa'dan da teklif vardı. En doğru zamanı bekledim.
Fenerbahçe ve diğer büyük takımlarla görüşmüştüm. Tabii ki o takımlarda da oynamak benim büyük bir gurur, başarı olurdu benim için ama ilk hedefim Avrupa'ydı. Tercihimi buradan yana kullandım. Transfer döneminde bana ilgilerinden dolayı o takımlara da teşekkür ederim. Böyle bir karar verdim ve kararımdan şu anda mutluyum."
Fransız ekibinde 19 maçta süre alan 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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