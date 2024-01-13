Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. Takıma iki önemli takviye gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, yıldız ismin bonservisini de belirledi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:29
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Önce İtalyan savunmacı Bonucci'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ardından Boşnak orta saha Krunic'i de İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Kanarya'da bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Gönderilecekler listesinde yer alan Michy Batshuayi'yle, Fenerbahçe'nin yolları ayrılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

30 yaşındaki Belçikalı golcüye Everton ve Glasgow Rangers'ın ilgisi var.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Sarı-lacivertli yönetim de oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Batshuayi için istenen bonservis bedeli ise 5 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

30 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 53 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

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