TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Batshuayi'nin bonservisini belirledi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. Takıma iki önemli takviye gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, yıldız ismin bonservisini de belirledi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gönderilecekler listesinde yer alan Michy Batshuayi'yle, Fenerbahçe'nin yolları ayrılıyor.
30 yaşındaki Belçikalı golcüye Everton ve Glasgow Rangers'ın ilgisi var.
Sarı-lacivertli yönetim de oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Batshuayi için istenen bonservis bedeli ise 5 milyon euro.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.
30 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 53 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...
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