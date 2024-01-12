FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci takım arkadaşlarıyla buluştu

Fenerbahçe'nin, Almanya'nın Union Berlin ekibinden kadrosuna kattığı İtalyan defans oyuncusu Leonardo Bonucci, takım arkadaşları ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya geldi.

DEVRE ARASININ İLK TRANSFERİ

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim oldu. Başkan Ali Koç döneminin 92. transferi olan İtalyan oyuncu, 2023-2024 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı.

Leonardo Bonucci, kariyerinde Juventus ile dünya futbolunun zirvesine çıktı. Uzun süre en iyi savunmacılar arasında gösterilen Bonucci, en istikrarlı dönemini de yine Juventus'ta sergiledi.