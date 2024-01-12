FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerin İtalyan yıldızı Leonardo Bonucci takımla antrenmana çıktı. İşte o görüntüler
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Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.
Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Hazırlıklarını 13 Ocak Cumartesi günü yapacağı çalışmayla tamamlayacak olan sarı-laciverti ekip, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.
İŞTE BONUCCI'NİN ANTRENMAN GÖRÜNTÜLERİ
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