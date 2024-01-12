FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 20'nci hafta müsabakasında 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.