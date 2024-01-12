Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerin İtalyan yıldızı Leonardo Bonucci takımla antrenmana çıktı. İşte o görüntüler

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 18:56
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 20'nci hafta müsabakasında 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Yeni transfer Leonardo Bonucci de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Hazırlıklarını 13 Ocak Cumartesi günü yapacağı çalışmayla tamamlayacak olan sarı-laciverti ekip, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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