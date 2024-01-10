SON DAKİKA: Fenerbahçe Bonucci ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

MENAJERİNDEN PAYLAŞIM! DZEKO BEĞENDİ

Leonardo Bonucci'nin menajerlik şirketinden ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Aynı zamanda Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun da menajerlik işlerini yürüten şirket, Dzeko ve Bonucci'nin formalarının yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Edin Dzeko ise, menajerlik şirketi tarafından yapılan bu paylaşımı beğendi.