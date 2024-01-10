Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Union Berlin forması giyen İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertli takım, bu bölge için Rade Krunic'i gündemine alırken, adı Fenerbahçe dışında Olympique Lyon ve Spartak Moskova ile de anılan yıldız futbolcu kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 11:56
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

İlk transferini stoper bölgesine gerçekleştiren Kanarya, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldız ile 6 aylık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Sarı-lacivertlilerin ayrıca tecrübeli stopere 6 ay için 1.3 milyon Euro maaş ödeyeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Sarı-lacivertlilerin orta saha bölgesi için ilk adayıysa Rade Krunic...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Boşnak futbolcuyla anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Milan ile görüşmelerini sürdüren yönetimin yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif, İtalyan ekibi tarafından reddedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Krunic için yeni bir teklif yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Fenerbahçe'de Rade Krunic için girişimler sürerken, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan flaş açıklamalar geldi.

yon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR"

Di Marzio, Calciomercato I'Originale'de yaptığı açıklamada Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Rade Krunic'in adı son günlerde Olympique Lyon ve Spartak Moskova ile de anılıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım

Boşnak futbolcu, skor katkısı üretemedi.

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