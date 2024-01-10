FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Krunic'in gitmek istediği takım
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Union Berlin forması giyen İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertli takım, bu bölge için Rade Krunic'i gündemine alırken, adı Fenerbahçe dışında Olympique Lyon ve Spartak Moskova ile de anılan yıldız futbolcu kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin İtalyan yıldız ile 6 aylık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin ayrıca tecrübeli stopere 6 ay için 1.3 milyon Euro maaş ödeyeceği kaydedildi.
Stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerin orta saha bölgesi için ilk adayıysa Rade Krunic...
Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Boşnak futbolcuyla anlaşma sağladı.
Milan ile görüşmelerini sürdüren yönetimin yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif, İtalyan ekibi tarafından reddedildi.
Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Krunic için yeni bir teklif yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Rade Krunic için girişimler sürerken, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan flaş açıklamalar geldi.
yon Euro.
"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR"
Di Marzio, Calciomercato I'Originale'de yaptığı açıklamada Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi.
Rade Krunic'in adı son günlerde Olympique Lyon ve Spartak Moskova ile de anılıyordu.
Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maçta süre aldı.
Boşnak futbolcu, skor katkısı üretemedi.
Rade Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.
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