Haberler Fenerbahçe İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

Son dakika spor haberi: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, takımıyla ilk resmi maçında Arandina ile oynanan Kral Kupası maçında çıktı. Son 32 tur müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İspanyol basını da Arda Güler'in sergilediği futbolu övgüyle yorumladı. İşte o manşetler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:07 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:08
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BURAK ŞENTÜRK
İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında çıktı.

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada 59 dakika süre aldı. Milli oyuncu, 59 dakikada toplam 56 kez topla buluştu.

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

Karşılaşmada oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Arda, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı.

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

Toplamda 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35'ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncu, 4 şut çekti ve bir şutu da direkten döndü.

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

İlk maçında hücum anlamında etkisini gösteren Arda, beğeni topladı.

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

İspanyol basını, Arda Güler'in performasını övgüyle yorumladı.

İşte o manşetler...

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

MARCA: SAF BİR KALİTE
'Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu. Arda Güler en saf haliyle bir kalite.'

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

AS: KENDİNDEN ÇOK EMİN
'Arda Güler saha içinde kendinden çok emin. Gol atamadı ama Türk futbolcu, onu daha çok görmek istememizi sağladı.'

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

MUNDO DEPORTIVO: KALEYE EN YAKIN İSİM
Maçın ilk yarısında Real Madrid için en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2 şutla kaleye en yakın isim oldu.

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

RELEVO: TAKIMIN EN İYİLERİNDENDİ
'Arda Güler maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.'

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

DEFENSA CENTRAL: ARDA GÜLER BEKLENTİLERİ HAKLI ÇIKARDI
'Yeteneğini her an fark edebiliyorsunuz. Bireysel kalite açısından ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz."

İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

ELDESMARQUE: ARDA GÜLER İÇİN İYİ BAŞLANGIÇ
'Türk oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçında kalitesinin sinyallerini verdi. Performansıyla iyi bir başlangıç yaptı.'

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