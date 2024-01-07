İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!
Son dakika spor haberi: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, takımıyla ilk resmi maçında Arandina ile oynanan Kral Kupası maçında çıktı. Son 32 tur müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İspanyol basını da Arda Güler'in sergilediği futbolu övgüyle yorumladı. İşte o manşetler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:07 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:08
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Toplamda 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35'ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncu, 4 şut çekti ve bir şutu da direkten döndü.
İlk maçında hücum anlamında etkisini gösteren Arda, beğeni topladı.
İspanyol basını, Arda Güler'in performasını övgüyle yorumladı.
İşte o manşetler...
MARCA: SAF BİR KALİTE
'Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu. Arda Güler en saf haliyle bir kalite.'
AS: KENDİNDEN ÇOK EMİN
'Arda Güler saha içinde kendinden çok emin. Gol atamadı ama Türk futbolcu, onu daha çok görmek istememizi sağladı.'
MUNDO DEPORTIVO: KALEYE EN YAKIN İSİM
Maçın ilk yarısında Real Madrid için en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2 şutla kaleye en yakın isim oldu.
RELEVO: TAKIMIN EN İYİLERİNDENDİ
'Arda Güler maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.'
DEFENSA CENTRAL: ARDA GÜLER BEKLENTİLERİ HAKLI ÇIKARDI
'Yeteneğini her an fark edebiliyorsunuz. Bireysel kalite açısından ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz."
ELDESMARQUE: ARDA GÜLER İÇİN İYİ BAŞLANGIÇ
'Türk oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçında kalitesinin sinyallerini verdi. Performansıyla iyi bir başlangıç yaptı.'
SPORT: DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANS
'İlk yarım saatte dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu.'
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