İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş Arda Güler yorumları!

MARCA: SAF BİR KALİTE

'Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu. Arda Güler en saf haliyle bir kalite.'

AS: KENDİNDEN ÇOK EMİN

'Arda Güler saha içinde kendinden çok emin. Gol atamadı ama Türk futbolcu, onu daha çok görmek istememizi sağladı.'