FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ! Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe ile devre arasında oyları ayırmak isteyen forvet oyuncusu Michy Batshuayi, Trabzonspor'a önerildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI! Yeni takım arayışında olan Belçikalı forvetin menajerinin bordo-mavili kurmaylar ile görüştüğü ileri sürüldü.