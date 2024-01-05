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FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Michy Batshuayi, ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı. Yeni adresi merak konusu olan Belçikalı yıldız, menajeri Meissa N'diaye'ye takım bulması yönünde talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen Batshuayi'nin menajeri, Süper Lig ekibiyle masaya oturdu. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 09:53
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Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan yıldız santrfor Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

Almanya'da oynanacak EURO 2024 finallerinde Belçika Milli Takımı formasını giymek isteyen Michy Batshuayi, bu nedenle sürekli forma giyeceği bir takımda olmak istiyor.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

Bu sezon istediği şansları bulamayan Batshuayi, sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun gölgesinde kaldı.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

Teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı futbolcuyu daha çok rotasyonda kullandı.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Batshuayi, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

Yıldız futbolcu için yazın düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası büyük önem taşıyor.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

E Grubu'nda yer alan Belçika finallerde Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda) ile oynayacak.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

Belçika kadrosunda yer almak isteyen Batshuayi, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

30 yaşındaki Belçikalı golcü, takımdan ayrılmak istediğini menajeri Meissa N'diaye'ye iletti.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ!
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe ile devre arasında oyları ayırmak isteyen forvet oyuncusu Michy Batshuayi, Trabzonspor'a önerildi.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI!
Yeni takım arayışında olan Belçikalı forvetin menajerinin bordo-mavili kurmaylar ile görüştüğü ileri sürüldü.

Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları

İddia sahipleri, menajer Meissa N'diaye'nin Trabzonsporlu kurmayları arayıp, "Michy müthiş bir karakter. Trabzonspor'a katkısı çok fazla olur. Sezon sonuna kadar kiralık olarak oynasın sonrasında yeni şartları konuşuruz. Trabzonspor'da 2'nci Sörlöht etkisi yaratır" dediğini öne sürdü.

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