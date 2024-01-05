FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Michy Batshuayi, ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı. Yeni adresi merak konusu olan Belçikalı yıldız, menajeri Meissa N'diaye'ye takım bulması yönünde talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen Batshuayi'nin menajeri, Süper Lig ekibiyle masaya oturdu. İşte yapılan görüşmenin detayları...
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Teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı futbolcuyu daha çok rotasyonda kullandı.
Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Batshuayi, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcu için yazın düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası büyük önem taşıyor.
E Grubu'nda yer alan Belçika finallerde Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda) ile oynayacak.
Belçika kadrosunda yer almak isteyen Batshuayi, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
30 yaşındaki Belçikalı golcü, takımdan ayrılmak istediğini menajeri Meissa N'diaye'ye iletti.
TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ!
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe ile devre arasında oyları ayırmak isteyen forvet oyuncusu Michy Batshuayi, Trabzonspor'a önerildi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI!
Yeni takım arayışında olan Belçikalı forvetin menajerinin bordo-mavili kurmaylar ile görüştüğü ileri sürüldü.
İddia sahipleri, menajer Meissa N'diaye'nin Trabzonsporlu kurmayları arayıp, "Michy müthiş bir karakter. Trabzonspor'a katkısı çok fazla olur. Sezon sonuna kadar kiralık olarak oynasın sonrasında yeni şartları konuşuruz. Trabzonspor'da 2'nci Sörlöht etkisi yaratır" dediğini öne sürdü.
Fenerbahçe ile sezon başında 2+1 yılık sözleşme yapan Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerden 3 milyon Euro garanti ücret alıyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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