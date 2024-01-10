FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!

"SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ İSTANBUL'A GİTTİ" Transfer hakkında konuşan Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var.

Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.