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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yunanistan ekibi Panathinaikos'un ilgilendiği Samet Akaydın için Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 01:47
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!

Yunanistan Kupa Son 16 Turu'nda Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!

Turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde yükselişe geçen Panathinaikos Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın ile ilgileniyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!

Fatih Terim maç sonu transfer hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!

"SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ İSTANBUL'A GİTTİ"
Transfer hakkında konuşan Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!

Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.

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