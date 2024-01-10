FENERBAHÇE HABERLERİ - Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması!
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yunanistan ekibi Panathinaikos'un ilgilendiği Samet Akaydın için Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Fatih Terim maç sonu transfer hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
"SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ İSTANBUL'A GİTTİ"
Transfer hakkında konuşan Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var.
Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.
Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi.
En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız." ifadelerini kullandı.
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