FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve ortaya koyduğu performansla hem taraftarın hem de İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Sebastian Szymanski ile ilgili transfer iddiaları artarken, yıldız ismin menajerinden açıklama geldi. Polonyalı oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde ile ilgili de menajeri, transfer söylentilerine son noktayı koydu. İşte ayrıntılar...
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Öte yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sezon başından beri attığı gollerle ve oyuna olan katkısıyla kısa zamanda sarı-lacivertli taraftarın gönlüne girmeyi başaran Sebastian Szyamanski, Avrupa devlerini peşine takmıştı.
Fenerbahçe, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Polonyalı futbolcuyu kadrosunda tutmakta kararlı.
Konuyla ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski şunları söyledi:
Sebastian'ın transferinden bahsetmenin bir anlamı yok. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor ve Fenerbahçe onu satma niyetinde değil.
Kulüp 10 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmak istiyor.
Ayrıca Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele ediyorlar.
Sebastian en yüksek hedefler için mücadele veriyor. Çok iyi bir yerde.
Sadece yaz aylarında onunla ilgilenen kulüplerden bahsedebiliriz.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco ile görüştüm ve kışın hiçbir şekilde transfer olamayacağını söyledi.
Türk kulübünün onu satmayı düşünmesi için devasa bir teklif olması gerekiyor.
Oyuncum şu an için sadece Fenerbahçe'ye odaklı ve mümkün olduğunca fazla kazanmak istiyor.
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