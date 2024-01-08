Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve ortaya koyduğu performansla hem taraftarın hem de İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Sebastian Szymanski ile ilgili transfer iddiaları artarken, yıldız ismin menajerinden açıklama geldi. Polonyalı oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde ile ilgili de menajeri, transfer söylentilerine son noktayı koydu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu.

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FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Sarı-lacivertliler, müsabakayı Cengiz Ünder(4) ve Edin Dzeko'nun golleriyle 5-1 kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan ve en sık eleştirilen isinmlerin başında gelen Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında attığı 4 gol ve gösterdiği performansla taraftarının gönlünü almasını bildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Öte yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Sezon başından beri attığı gollerle ve oyuna olan katkısıyla kısa zamanda sarı-lacivertli taraftarın gönlüne girmeyi başaran Sebastian Szyamanski, Avrupa devlerini peşine takmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Fenerbahçe, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Polonyalı futbolcuyu kadrosunda tutmakta kararlı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Konuyla ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski şunları söyledi:

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Sebastian'ın transferinden bahsetmenin bir anlamı yok. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor ve Fenerbahçe onu satma niyetinde değil.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Kulüp 10 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Ayrıca Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele ediyorlar.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Sebastian en yüksek hedefler için mücadele veriyor. Çok iyi bir yerde.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Sadece yaz aylarında onunla ilgilenen kulüplerden bahsedebiliriz.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco ile görüştüm ve kışın hiçbir şekilde transfer olamayacağını söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Türk kulübünün onu satmayı düşünmesi için devasa bir teklif olması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! iddialara son noktayı koydu

Oyuncum şu an için sadece Fenerbahçe'ye odaklı ve mümkün olduğunca fazla kazanmak istiyor.

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