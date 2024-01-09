FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürerken, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ocak ayında veda etmeye hazırlanıyor. Kendine kulüp arayan 30 yaşındaki golcü hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen yıldız oyuncu, daha çok süre bulacağı bir takıma transfer olmayı hedefliyor.
Ayrılığı kafasına koyan Batshuayi, menajeriyle görüşerek teklifleri değerlendirmesi talimatını verdi.
Ocak ayında Fenerbahçe'ye veda etmesi beklenen yıldız oyuncu, bir süredir Belçika ve İngiliz takımlarının radarında.
Yeni adresi merak konusu olan Batshuayi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
RANGERS DEVREYE GİRDİ!
Birçok kulübün yakından takip ettiği Belçikalı forvete son olarak İskoç ekibi Rangers devreye girdi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement üst düzey bir golcü arıyor ve Batshuayi de bu kritere uygun.
'CELTIC TARAFTARINI KORKUTTU'
Söz konusu haberde; Michy Batshuayi'nin Rangers'ın gündemine gelmesinin ezeli rakibi Celtic'in taraftarlarını korkuttuğu ifade edildi.
Celtic destekçilerinin, Rangers'ın bu transferden istediğini alamamasını ümit ettiği belirtildi.
Michy Batshuayi'nin sezon sonunda sona erecek sözleşmesinde Fenerbahçe'nin 1 yıllık opsiyonu bulunuyor.
Belçika Milli Takımı'nda 53 maçta forma giyen Batshuayi, 27 gollük katkı verdi.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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