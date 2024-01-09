Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürerken, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ocak ayında veda etmeye hazırlanıyor. Kendine kulüp arayan 30 yaşındaki golcü hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 01:05
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BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin talipleri artıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Bu sezon istediği şansları bulamayan golcü futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

30 yaşındaki hücum oyuncusu, Edin Dzeko'nun varlığı nedeniyle ikinci planda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen yıldız oyuncu, daha çok süre bulacağı bir takıma transfer olmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Ayrılığı kafasına koyan Batshuayi, menajeriyle görüşerek teklifleri değerlendirmesi talimatını verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Ocak ayında Fenerbahçe'ye veda etmesi beklenen yıldız oyuncu, bir süredir Belçika ve İngiliz takımlarının radarında.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Yeni adresi merak konusu olan Batshuayi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

RANGERS DEVREYE GİRDİ!
Birçok kulübün yakından takip ettiği Belçikalı forvete son olarak İskoç ekibi Rangers devreye girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

İngiliz basınında yer alan habere göre; Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement üst düzey bir golcü arıyor ve Batshuayi de bu kritere uygun.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

'CELTIC TARAFTARINI KORKUTTU'
Söz konusu haberde; Michy Batshuayi'nin Rangers'ın gündemine gelmesinin ezeli rakibi Celtic'in taraftarlarını korkuttuğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Celtic destekçilerinin, Rangers'ın bu transferden istediğini alamamasını ümit ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Michy Batshuayi'nin sezon sonunda sona erecek sözleşmesinde Fenerbahçe'nin 1 yıllık opsiyonu bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Belçika Milli Takımı'nda 53 maçta forma giyen Batshuayi, 27 gollük katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer...

Yıldız ismin güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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