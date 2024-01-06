Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarında bulunan Fenerbahçe listesinin ilk sırasına Milan forması giyen Boşnak yıldız Rade Krunic'i aldı. Deneyimli oyuncuyla yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt alan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Krunic'in bonservisini elinde bulunduran Çizme devinde teknik direktör Pioli, oyuncunun son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:12 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:12
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Yıldız ismi ikna etmeyi başaran Fenerbahçe yönetimi, Milan ile temaslarda bulunuyor.
Sarı-lacivertlilere gelmek isteyen Krunic de İtalyan ekibine bu konuda baskı yapıyor.
Milan Teknik Direktörü Pioli, Empoli maçı öncesi Krunic ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
"Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım."
"BAŞKA BİR TAKIM ARAMASI DAHA İYİ"
"Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi."
"KRUNIC ARTIK ROTASYONUMUZDA YOK"
"Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil."
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 10 maçta 896 dakika süre aldı.
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