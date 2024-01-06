Haberler Fenerbahçe Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarında bulunan Fenerbahçe listesinin ilk sırasına Milan forması giyen Boşnak yıldız Rade Krunic'i aldı. Deneyimli oyuncuyla yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt alan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Krunic'in bonservisini elinde bulunduran Çizme devinde teknik direktör Pioli, oyuncunun son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:12 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:12
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Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rade Krunic hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

Orta saha mevkisine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Boşnak yıldızı liste başı yaptı.

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde Krunic'i renklerine bağlamak isteyen Kanarya, girişimlerini hızlandırdı.

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

Yıldız ismi ikna etmeyi başaran Fenerbahçe yönetimi, Milan ile temaslarda bulunuyor.

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilere gelmek isteyen Krunic de İtalyan ekibine bu konuda baskı yapıyor.

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

Milan Teknik Direktörü Pioli, Empoli maçı öncesi Krunic ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

"Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım."

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

"BAŞKA BİR TAKIM ARAMASI DAHA İYİ"
"Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi."

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...

"KRUNIC ARTIK ROTASYONUMUZDA YOK"
"Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil."

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