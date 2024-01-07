İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Son sırada yer alan İstanbulspor ise Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Mücadele öncesi iki takım teknik direktörü de sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
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İki takım bugün ise 49. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kanarya geride kalan 48 maçın 34'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 7 maçı da kaybetti.
REHAVETE KAPILMAYIN
Teknik direktör İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve karşılaşmanın önemine dikkat çekti.
Rakibin son sırada olmasının kendileri üzerinde rehavet yaratmaması gerektiğinin altını çizen 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligin ikinci yarısının ilk maçına çıkıyoruz ve liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundayız. Rakibin durumu sizde rahatlık yaratmasın. Kazanalım, Galatasaray maçını rahat takip edelim" dedi.
10 MAÇTA 9 GALİBİYET
Fenerbahçe ile İstanbulspor 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.
İRFAN VE FRED CEZALI
Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ve Kayserispor karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Fred, bugünkü mücadelede yok. Sakatlıkları devam eden Becao ile Miha Zajc da bugün oynamayacak.
MERT HAKAN OYNAYABİLECEK
Kayserispor maçında kırmızı kart görüp, 2 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça düşürülmüştü. G.Saray derbisinde oynayamayan Mert Hakan, bugün şans verilmesi halinde forma giyecek. Fred'in cezası da 3 maçtan 2 maça indirilmişti.
SARI KART UYARISI
Fenerbahçe'de bugün Miguel Crespo ile Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör İsmail Kartal, iki oyuncusunu kart görmemeleri konusunda uyardı. İki isim de bugün kart görürse 10 Ocak'taki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
OSAYI VE DJIKU AFRİKA KUPASI'NDA
Fenerbahçe'nin bugünkü İstanbulspor maçında Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takım forması ile mücadele edecek olan Bright Osayi- Samuel ile Gana Milli Takımı'na giden Alexander Djiku forma giyemeyecek. Fildişi Sahili'nde düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak.
İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
İstanbulspor: Arda, Okan Erdoğan, Mehmet, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Imbula, Ndao, Jackson, Ethemi
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
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