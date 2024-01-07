Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Son sırada yer alan İstanbulspor ise Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Mücadele öncesi iki takım teknik direktörü de sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte İstanbulspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede bitiren Fenerbahçe, ikinci yarının perdesini İstanbulspor deplasmanında açıyor.

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İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde tek hedef; bu mücadeleden de üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirmek.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Düdük Volkan Bayarslan'da olacak.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

İki takım bugün ise 49. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kanarya geride kalan 48 maçın 34'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 7 maçı da kaybetti.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

REHAVETE KAPILMAYIN

Teknik direktör İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Rakibin son sırada olmasının kendileri üzerinde rehavet yaratmaması gerektiğinin altını çizen 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligin ikinci yarısının ilk maçına çıkıyoruz ve liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundayız. Rakibin durumu sizde rahatlık yaratmasın. Kazanalım, Galatasaray maçını rahat takip edelim" dedi.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

10 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe ile İstanbulspor 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

İRFAN VE FRED CEZALI

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ve Kayserispor karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Fred, bugünkü mücadelede yok. Sakatlıkları devam eden Becao ile Miha Zajc da bugün oynamayacak.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

MERT HAKAN OYNAYABİLECEK

Kayserispor maçında kırmızı kart görüp, 2 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça düşürülmüştü. G.Saray derbisinde oynayamayan Mert Hakan, bugün şans verilmesi halinde forma giyecek. Fred'in cezası da 3 maçtan 2 maça indirilmişti.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

SARI KART UYARISI

Fenerbahçe'de bugün Miguel Crespo ile Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör İsmail Kartal, iki oyuncusunu kart görmemeleri konusunda uyardı. İki isim de bugün kart görürse 10 Ocak'taki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

OSAYI VE DJIKU AFRİKA KUPASI'NDA

Fenerbahçe'nin bugünkü İstanbulspor maçında Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takım forması ile mücadele edecek olan Bright Osayi- Samuel ile Gana Milli Takımı'na giden Alexander Djiku forma giyemeyecek. Fildişi Sahili'nde düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta başlayacak.

İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Arda, Okan Erdoğan, Mehmet, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Imbula, Ndao, Jackson, Ethemi

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

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