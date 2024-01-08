Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım açıkladı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı?

Aziz Yıldırım açıkladı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı?

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak yeni seçim konusunda bir çalışmasının olmadığını ifade etti. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım açıkladı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı?

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak; başkanlık için herhangi bir çalışması olmadığını belirtti ve "Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır" dedi.

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.

Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

DİĞER
Kapıcılar Kralı, Garip, Tarzan Rıfkı.... Kemal Sunal filmleriyle hafızalara kazınmıştı! Oğlu meğer Yeşilçam'ın son jönüymüş...
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum sahaya indi: Bizi hep sokakta göreceksiniz! İşimiz İstanbul olacak
Dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!
Ertelenen derbi tarihi belli oldu mu?
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 8 Ocak Pazartesi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Rize'ye geldi! Beşiktaş Rize'ye geldi! 18:53
G.Saray'ın Sivasspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Sivasspor mesaisi başladı! 18:51
Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! 18:47
R. Madrid'den Arda Güler kararı! A. Madrid maçında... R. Madrid'den Arda Güler kararı! A. Madrid maçında... 18:16
Beşiktaş'ta ayrılık! Transfer resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık! Transfer resmen açıklandı 18:11
Aziz Yıldırım açıkladı! Başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım açıkladı! Başkan adayı olacak mı? 17:45
Daha Eski
Antalyaspor Pendikspor maçına hazır Antalyaspor Pendikspor maçına hazır 16:42
F.Bahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! 16:32
Ertelenen derbi tarihi belli oldu mu? Ertelenen derbi tarihi belli oldu mu? 16:24
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçına hazır! Beşiktaş Çaykur Rizespor maçına hazır! 16:14
Montella'dan F.Bahçe'ye ziyaret! Montella'dan F.Bahçe'ye ziyaret! 16:00
F.Bahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları 15:54