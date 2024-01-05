FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Bartuğ Elmaz'ın transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini açıkladı. İşte o sözler...
Fenerbahçe'de forma giyen Bartuğ Elmaz'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki oyuncuya Süper Lig ve 1. Lig'den birçok takım talip oldu. Yeni adresi merak konusu olan Bartuğ Elmaz hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bartuğ Elmaz transferinde devreye girdi.
Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Tuncay Şanlı, genç futbolcu ile ilgilendiklerini doğruladı.
"BARTUĞ ELMAZ İLE GÖRÜŞTÜM" Konuyla ilgili konuşan Tuncay Şanlı "Bartuğ Elmaz'ı herkes ister, oyuncu ile görüşmem oldu. Çok fazla talip olan kulüp var. Aramızda olmasını isterim" ifadelerini kullandı.