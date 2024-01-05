Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı resmen açıkladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Bartuğ Elmaz'ın transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:55 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 16:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı resmen açıkladı

Fenerbahçe'de forma giyen Bartuğ Elmaz'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı resmen açıkladı

Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki oyuncuya Süper Lig ve 1. Lig'den birçok takım talip oldu. Yeni adresi merak konusu olan Bartuğ Elmaz hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı resmen açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bartuğ Elmaz transferinde devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı resmen açıkladı

Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Tuncay Şanlı, genç futbolcu ile ilgilendiklerini doğruladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı resmen açıkladı

"BARTUĞ ELMAZ İLE GÖRÜŞTÜM"
Konuyla ilgili konuşan Tuncay Şanlı "Bartuğ Elmaz'ı herkes ister, oyuncu ile görüşmem oldu. Çok fazla talip olan kulüp var. Aramızda olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye çalım! Transferde şok gelişme...
Başkan Erdoğan'dan Ortak Paylaşım Forumu'nda önemli açıklamalar
Dybala'dan G.Saray'a haber var! Sözleşmesi...
Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsenal'den flaş hamle! F.Bahçeli yıldız...
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal'den flaş hamle! F.Bahçeli yıldız... Arsenal'den flaş hamle! F.Bahçeli yıldız... 16:20
Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı açıkladı Bartuğ Elmaz sürprizi! Tuncay Şanlı açıkladı 15:54
Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! 15:53
Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! 15:50
Trabzonspor'un kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kadrosu açıklandı! 15:37
G.Saray'da Konya mesaisi sürüyor! G.Saray'da Konya mesaisi sürüyor! 15:22
Daha Eski
Göztepe'den orta saha takviyesi! Göztepe'den orta saha takviyesi! 15:21
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? 15:14
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:10
F.Bahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! F.Bahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! 15:08
Sergio Ramos taraftarla tartıştı! İşte o anlar Sergio Ramos taraftarla tartıştı! İşte o anlar 15:08
Dybala'dan G.Saray'a haber var! Sözleşmesi... Dybala'dan G.Saray'a haber var! Sözleşmesi... 15:03