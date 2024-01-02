Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yetkilileri, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. İşte transfer gelişmesiyle ilgili detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine odaklandı.

İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Sarı lacivertli ekip bir yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrodaki isimler için gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor.

İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertli ekibe yıldız isim için kısa süre içinde transfer teklifi gelecek. Teklif yapacak ekip ise İngiltere Championship'ten... İşte detaylar...

İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

MENAJERİ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPIYORDU

Sezon başında İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent'in menajeri İngiltere'de transfer görüşmeleri yapıyordu.

İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Gelen bilgilere göre Championship ekiplerinden Hull City'inin İngiliz oyuncu için Fenerbahçe ile masaya oturacak.

İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Hull City'nin Ryan Kent'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor.

İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

27 yaşında ve 1.76 boyunda olan İngiliz sol kanadın piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.

İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Kent 15 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Toplamda 634 dakika süre alarak istediği forma şansına ulaşamadı.

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