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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. İngiliz basını sarı lacivertli yıldızın takımdan ayrılacağını duyurdu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 16:58
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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Sarı lacivertlilerde ara transfer döneminde önemli ayrılıkların gerçekleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Yönetim sezon içinde verim alamadığı bazı isimlerle vedalaşma kararı aldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçeli idareciler belirlenen oyuncularla ilgili teknik direktör İsmail Kartal'la sürekli olarak iletişim halindeydi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de bu sezon fazla süre şansı bulamayan yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Konuya dair haberi ise İngiliz basını duyurdu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün The72.co'dan derlediği habere göre Joshua King, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

31 yaşındaki futbolcunun bu ay sarı lacivertlilerden ayrılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Norveçli yıldızın, Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Championship takımlarından birine gideceği belirtildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Championship'te zirveye oynayan kulüplerin, Joshua King'e ilgili gösterdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Öte yandan haberde King'in, Fenerbahçe ile olan kontratının sezon sonunda bittiğine dikkat çekildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Bundan dolayı Championship ekiplerinin tecrübeli ismi bu kış için potansiyel bir pazarlık fırsatı olarak gördükleri ifade edildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Joshua King bu sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıktı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu

Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

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