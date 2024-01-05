Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Transferi böyle duyuruldu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. İngiliz basını sarı lacivertli yıldızın takımdan ayrılacağını duyurdu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçeli idareciler belirlenen oyuncularla ilgili teknik direktör İsmail Kartal'la sürekli olarak iletişim halindeydi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de bu sezon fazla süre şansı bulamayan yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün The72.co'dan derlediği habere göre Joshua King, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.
31 yaşındaki futbolcunun bu ay sarı lacivertlilerden ayrılacağı kaydedildi.
Norveçli yıldızın, Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Championship takımlarından birine gideceği belirtildi.
Championship'te zirveye oynayan kulüplerin, Joshua King'e ilgili gösterdiği aktarıldı.
Öte yandan haberde King'in, Fenerbahçe ile olan kontratının sezon sonunda bittiğine dikkat çekildi.
Bundan dolayı Championship ekiplerinin tecrübeli ismi bu kış için potansiyel bir pazarlık fırsatı olarak gördükleri ifade edildi.
Joshua King bu sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıktı.
Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
1.87 boyundaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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