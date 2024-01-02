TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre, Fenerbahçe Salzburg forması giyen Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.

Ayrıca sarı lacivertli yönetim transferde kolaylık sağlaması için Dusan Tadic'i de devreye sokmayı planlıyor.