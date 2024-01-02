TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak için eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler stoper hattına sürpriz bir ismi gündemine aldı. İsmail Kartal, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Sırp stoperi kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr Dış Haberler)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:53 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 12:23
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Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, önceliğini orta saha ve stoper hattına verdi.
Avusturya basını Fenerbahçe için flaş bir gelişme duyurdu.
Avrupa devlerini peşine takan Strahinja Pavlovic, Fenerbahçe'nin radarına girdi.
Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre, Fenerbahçe Salzburg forması giyen Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.
İsmail Kartal genç savunma oyuncusunun transferine onay verdi.
Ayrıca sarı lacivertli yönetim transferde kolaylık sağlaması için Dusan Tadic'i de devreye sokmayı planlıyor.
Roma, Juventus ve Brighton kulüpleri de 22 yaşındaki stoper oyuncusunu yakından takip ediyor.
Strahinja Pavlovic bu sezon Salzburg formasıyla 21 maçta görev aldı.
Sırp savunma oyuncusu 1 gol katkısı sağladı.
Pavlovic 22 yaşında olmasına rağmen 32 kez Sırbistan Milli Takımı'nda görev alırken 3 kez gol sevinci yaşadı.
Strahinja Pavlovic'in kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Sırp oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
PAVLOVIC KİMDİR?
FC Salzburg takımında Defans mevkinde forma giyen Strahinja Pavlovic, 24 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.
194 cm boyunda ve 85 kilo olan Strahinja Pavlovic, sol ayağını kullanmaktadır.
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