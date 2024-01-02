Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak için eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler stoper hattına sürpriz bir ismi gündemine aldı. İsmail Kartal, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Sırp stoperi kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:53 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 12:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Yarıştığı üç kulvarda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Sezon başında yaptığı flaş transferle büyük ses getiren İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer döneminde yıldız isimlerle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, önceliğini orta saha ve stoper hattına verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Avusturya basını Fenerbahçe için flaş bir gelişme duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Avrupa devlerini peşine takan Strahinja Pavlovic, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre, Fenerbahçe Salzburg forması giyen Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

İsmail Kartal genç savunma oyuncusunun transferine onay verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Ayrıca sarı lacivertli yönetim transferde kolaylık sağlaması için Dusan Tadic'i de devreye sokmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Roma, Juventus ve Brighton kulüpleri de 22 yaşındaki stoper oyuncusunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Strahinja Pavlovic bu sezon Salzburg formasıyla 21 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Sırp savunma oyuncusu 1 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Pavlovic 22 yaşında olmasına rağmen 32 kez Sırbistan Milli Takımı'nda görev alırken 3 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Strahinja Pavlovic'in kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

Sırp oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

PAVLOVIC KİMDİR?

FC Salzburg takımında Defans mevkinde forma giyen Strahinja Pavlovic, 24 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stoper harekatı! Strahinja Pavlovic...

194 cm boyunda ve 85 kilo olan Strahinja Pavlovic, sol ayağını kullanmaktadır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı şoku! "Dava açacağımızı belirttik"
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı
Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!
Ayrılıklar sonrası dev bonservis! 4 yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sürpriz veda! İşte Emre Mor'un yeni takımı
Jorginho bu sefer F.Bahçe'ye çok yakın!
Drift atmanın cezası ne?
Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası ne?
PLAKASIZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bailly transferi ayrılığı ateşledi! Bailly transferi ayrılığı ateşledi! 12:26
Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı! Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı! 12:10
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! 12:05
F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic... F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic... 11:53
Altay'ın gol umudu 42'lik Murat Uluç! Altay'ın gol umudu 42'lik Murat Uluç! 11:37
Kim Min-Jae Güney Kore’de yılın futbolcusu oldu! Kim Min-Jae Güney Kore’de yılın futbolcusu oldu! 11:35
Daha Eski
Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu 11:20
Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? 11:07
PSG - Toulouse maçı ne zaman? PSG - Toulouse maçı ne zaman? 11:00
Kalvin Phillips 2 dev kulübü peşine taktı! Kalvin Phillips 2 dev kulübü peşine taktı! 10:57
Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor! Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor! 10:46
Roma - Cremonese maçı ne zaman? Roma - Cremonese maçı ne zaman? 10:45