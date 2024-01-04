Haberler Fenerbahçe Krunic son düzlükte

Krunic son düzlükte

Fenerbahçe'nin transfer listesinin en tepesinde yer alan Rade Krunic, adım adım sarı-lacivertlilere yaklaşıyor. 30 yaşındaki Boşnak yıldız, Milan'ın Cagliari ile oynadığı İtalya Kupası'nın kadrosunda yer almadı. İtalyan basını da oyuncunun kırmızı-siyahlılardan ayrılmasının an meselesi olduğunu yazdı. "football.italia" adlı haber sitesi, Krunic'in devre arasında takıma veda edeceğini, bu nedenle kadroda olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Krunic son düzlükte

Fenerbahçe'nin transfer listesinin en tepesinde yer alan Rade Krunic, adım adım sarı-lacivertlilere yaklaşıyor. 30 yaşındaki Boşnak yıldız, Milan'ın Cagliari ile oynadığı İtalya Kupası'nın kadrosunda yer almadı. İtalyan basını da oyuncunun kırmızı-siyahlılardan ayrılmasının an meselesi olduğunu yazdı. "football.italia" adlı haber sitesi, Krunic'in devre arasında takıma veda edeceğini, bu nedenle kadroda olmadığını duyurdu.

LYON DA İSTİYOR

Çizme'nin önde gelen gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport ise; Lyon ve Fenerbahçe'nin Rade Krunic'i istediğinin altını çizdi ve haberinde şu ifadelere yer verdi: "Krunic, son maçın kadrosuna yer almadı. Bu da transfer söylentilerini beraberinde getirdi. Oyuncuyu Lyon ve Türk takımı F.Bahçe istiyor." Sarı- lacivertliler, Krunic için Milan'la pazarlıklarına devam ediyor. Transferin en geç önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

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