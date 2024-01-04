TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Takıma çeşitli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde hedef mevkilerden biri de forvet hattı. Kanarya'nın gündemine aldığı Anthony Martial'e bir talip daha çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Fransız basınından Onze Mondial, Martial'in İngiliz ekibinde 'istenmeyen' oyuncular listesinde yer aldığını duyurdu.
Haberde oyuncuyla, Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalyan devi Inter'in de ilgilendiği bilgisine yer verildi.
Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Kırmızı Şeytanlar'da toplamda 317 karşılaşmada görev alan Fransız yıldız, 90 gol atarken 55 de asist yaptı.
ANTHONY MARTIAL KİMDİR?
5 Aralık 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
Sırasıyla Olympique Lyon, Monaco, Manchester United ve Sevilla formaları giydi.
Guadeloupe asıllı Fransız futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 30 kez formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nda 2 gole imzasını attı.
Martial'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...
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