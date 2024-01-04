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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Takıma çeşitli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde hedef mevkilerden biri de forvet hattı. Kanarya'nın gündemine aldığı Anthony Martial'e bir talip daha çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:55
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmaları için gaza bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Sarı-lacivertliler birçok bölgeye takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Bu mevkilerden biri de forvet hattı... Fenerbahçe'nin listesinde Manchester United forması giyen Anthony Martial de bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Fransız basınından Onze Mondial, Martial'in İngiliz ekibinde 'istenmeyen' oyuncular listesinde yer aldığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Haberde oyuncuyla, Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalyan devi Inter'in de ilgilendiği bilgisine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Kırmızı Şeytanlar'da toplamda 317 karşılaşmada görev alan Fransız yıldız, 90 gol atarken 55 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

ANTHONY MARTIAL KİMDİR?

5 Aralık 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Sırasıyla Olympique Lyon, Monaco, Manchester United ve Sevilla formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

Guadeloupe asıllı Fransız futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Martial transferinde dişli rakip!

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 30 kez formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nda 2 gole imzasını attı.

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