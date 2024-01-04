Savic'te geri sayım

Rodrigo Becao'nun sakatlanması, Alexander Djiku'nun da Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinin ardından stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Stefan Savic, transferinde sona yaklaştı. Teknik direktör İsmail Kartal'dan onayı alan yönetim, sonrasında Atletico Madrid'le masaya oturdu. İspanyol ekibiyle yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat eden sarı-lacivertli yönetim, transferi kısa süre içinde açıklayacak.

Atletico Madrid'den istediği teklifi alamayan 32 yaşındaki oyuncunun da artık ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Stefan Savic'e senelik 3.5 milyon eurodan 2.5 yıllık sözleşme önerdiği ve Karadağlı yıldızla da prensip anlaşmasına vardığı gelen bilgiler arasında... Savic'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu nedenle sarı-lacivertliler, La Liga ekibine de herhangi bir bonservis ödemeyecek ve tecrübeli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek.