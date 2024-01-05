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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray yabancı hakem istemedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finalini yabancı bir hakemin yönetmesini istediklerini ancak Galatasaray'ın bu öneriye karşı çıktığını açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 22:31 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 23:35
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray yabancı hakem istemedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te çıktığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'da oynanaması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili de konuşan Koç, finali yabancı bir hakemin yönetmesini istediklerini belirtirken, TFF'nin bu öneriye sıcak baktığını ancak Galatasaray'ın reddettiğini açıkladı.

Ali Koç konuyla ilgili, "Süper Kupa maçı yurt dışında olursa yabancı hakem kadrosu da olabilir diye düşündük. Bu öneriyi getirdik. TFF de sıcak baktı. Rakibimiz sıcak bakmadı. Zaman içinde öğrendik bunu. TFF yöneticileri sıcak baktı. Yurt dışında elit Türk hakemler var, Hollanda'da Serdar Gözübüyük ile temasa geçildi, TFF temasa geçmiş. Serdar Bey de gurur duyacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

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