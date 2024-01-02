TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılacak isimleri netleştiren sarı lacivertli yönetim bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte milli futbolcunun yeni takımı... | FB SPOR HABERLERİ
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Sarı lacivertli kurmaylar, teknik heyetin raporu doğrultusunda listesindeki yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Öte yandan takımdan ayrılacak isimler belirlendi.
Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Emre Mor sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.
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26 yaşındaki milli oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Emre Mor'a bu sezon 3 maçta görev verdi.
Yıldız oyuncu bu sezon sadece 21 dakika süre aldı.
Volkan Demirel'in raporuyla transferde atağa kalkan Hatayspor, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Bordo-beyazlılar, F.Bahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı.
Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde oyuncuyu hayata döndüren Demirel, Emre'yi kadrosunda görmek istediğini iletti.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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