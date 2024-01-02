Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılacak isimleri netleştiren sarı lacivertli yönetim bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte milli futbolcunun yeni takımı... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:09
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe, kadrosunu genişletmek için transferde düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Sarı lacivertli kurmaylar, teknik heyetin raporu doğrultusunda listesindeki yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Öte yandan takımdan ayrılacak isimler belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Emre Mor sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİREMEDİ!

26 yaşındaki milli oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Emre Mor'a bu sezon 3 maçta görev verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Yıldız oyuncu bu sezon sadece 21 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Volkan Demirel'in raporuyla transferde atağa kalkan Hatayspor, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Bordo-beyazlılar, F.Bahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde oyuncuyu hayata döndüren Demirel, Emre'yi kadrosunda görmek istediğini iletti.

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