Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Fenerbahçe ara transfer dönemi için önceliği savunma hattına verdi. Sarı lacivertli kurmaylar, İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda ilettiği liste üzerinden çalışmaları yürütüyor. Öte yandan, Djiku, Afrika Kupası'nda, Becao'nun sakatlığı sürüyor, Samet ayrılmak istiyor, Serdar bir türlü hazır olamıyor. Sarı-lacivertliler bu bölge için Çağlar Söyüncü, Savic ve Pavlovic üçlüsü için transfer çalışmaları yürütüyor. Pek, bu 3 isimden hangisi çubukluyu giyecek? İşte detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Bu sezon mutlaka şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Sarı lacivertli kurmaylar İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda orta saha ve golcü transferi için çalışmalarını yürütüyor. Fenerbahçe'de öncelik ise stoper transferine verilmiş durumda.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Savunmaya mutlaka takviye yapılmasını talep eden İsmail Kartal'ın hazırladığı listedeki isimler için kollar sıvandı.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Stoper mevkisinde Alexander Djiku, Gana Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası'nda ter dökecek. Yıldız ismin yokluğu İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Öte yandan, Kartal'ın savunmada güvendiği diğer bir isim olan Rodrigo Becao'nun da sakatlığı sürüyor ve tekrarlamasından endişe ediliyor.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Performansını üst seviyeye taşıyamayan Samet Akaydin ise yetersiz bulunuyor. Samet de EURO 2024 öncesi düzenli oynamak istediği için ayrılma talebini yönetime iletti.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Bir süre öncesine kadar sarı lacivertli savunmanın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Serdar Aziz de bir türlü hazır olamıyor.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Kanarya bu bölge için önceliği Çağlar Söyüncü'ye vermiş durumda. Milli yıldız, İspanyol devi Atletico Madrid'de şanssız bir dönemden geçiyor.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Öte yandan, Fenerbahçe'yle ilgili yurt dışından da transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Bu iddiaların en sonuncusu Avusturya basını tarafından gündeme getirildi.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

DİĞER ADAY SAVIC

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in bir başka stoperi Stefan Savic'e de talip. İsmi daha önce de defalarca gündeme gelen ve sarı lacivertli yönetimin transferi için nabız yokladığı Savic konusunda Fenerbahçe ilk resmi adımını attı.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Fenerbahçe'nin 1.5+1 yıllık sözleşme için Savic'e toplam 6.5 milyon Euro teklifte bulunurken, kulübü Atletico Madrid'e 1 milyon Euro bonservis önerdi.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Savic'in Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor. Stefan Savic'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında. Ancak haziranda sözleşmesi sona ereceği için 1 milyon Euro'luk teklifin makul olduğu değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Savic'in Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu Atletico Madrid'den ise cevap beklendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

SIRP STOPER PAVLOVIC DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımında oynayan Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Avusturya basınında yer alan haberde 22 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu almak için çok zorlu bir rekabet olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Salzburger Nachrichten gazetesine göre; 22 yaşındaki Sırp savunmacı, Roma, Juventus ve Brighton gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinin de radarında bulunuyor.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Gazete, Fenerbahçe'nin bu takımlarla rekabet konusunda zorlanacağını da satırlarına taşıdı. Gazete, Pavlovic'in Ocak ayında Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde oynamaya hazır olduğunu ve kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediğini bildirdi.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Gazete, Salzburg'un geçen kış da Pavlovic için teklifler aldığını ancak bunları geri çevirdiğini de hatırlattı. Pavlovic'in değerinin yükselmesi ve şu an 25 milyon Euro civarında olması, onu çok pahalı bir transfer haline getirdi.

Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

22 yaşında ve 1.94 boyunda olan Sırp stoper için Salzburg'un pazarlığa yanaşmadığı da iddialar arasında. Genç yaşına rağmen 32 kez Sırbistan Milli Takım forması giyen Pavlovic bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 21 maçta Salzburg için sahaya çıkan Sırp stoper bu maçlarda 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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