TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stoper bekleyişi! 3 isimden hangisi gelecek?

Gazete, Fenerbahçe'nin bu takımlarla rekabet konusunda zorlanacağını da satırlarına taşıdı. Gazete, Pavlovic'in Ocak ayında Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde oynamaya hazır olduğunu ve kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediğini bildirdi.

Gazete, Salzburg'un geçen kış da Pavlovic için teklifler aldığını ancak bunları geri çevirdiğini de hatırlattı. Pavlovic'in değerinin yükselmesi ve şu an 25 milyon Euro civarında olması, onu çok pahalı bir transfer haline getirdi.