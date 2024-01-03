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Son'u bile solladı
Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim min Jae'ye büyük onur... Kanarya'dan Napoli'ye oradan da Bayern Münih'e geçen başarılı savunma oyuncusu Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından "Yılın futbolcusu" seçildi. Tottenham'dan Heung Min-Son'u geride bırakarak bu ödüle sahip olan Kim Min Jae, Bayern formasıyla 22 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncunun 1 golü bulunuyor.
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