İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilere son olarak Brezilya'dan fırsat transferi doğdu. O futbolcuya teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, orta sahasını Milan'dan Rade Krunic'i alarak takviye edecek. Ancak fırsat transferleri de kovalıyor.
Sarı-lacivertliler bu bağlamda Palmeiras'ın yıldızı Gabriel Menino'yu mercek altına aldı.
Scout ekibinin izleyip beğendiği, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği 23 yaşındaki futbolcu için Kanarya doğru zamanı bekliyor.
Palmeiras ile 2025'e kadar sözleşmesi var. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 10 milyon euro. Kanarya bu rakamın düşmesi halinde devreye girecek.
Geleceğe damga vurması beklenen futbolcu bu süreçte yakından izlenecek.
Menino genç yaşına rağmen Palmeiras ile 2 şampiyonluk, 1 Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 2 Libertadores şampiyonluğu, 1 Sudamericana Kupası kazandı.
Milli Takım'la da 2021 Olimpik Oyunlar şampiyonluğunu tattı.
Kanarya'nın ilgilendiği Gabriel Menino çok yönlü bir isim.
Ana mevkisi merkez orta saha olan oyuncu, ön libero ve sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.
Yıldız isimle ilgili yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.
Bu doğrultuda 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
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