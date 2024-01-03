Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilere son olarak Brezilya'dan fırsat transferi doğdu. O futbolcuya teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Fenerbahçe bu sezonu mücadele ettiği her kulvarda kupa kaldırarak başarılı bir şekilde tamamlamak istiyor.

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İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Bu anlamda sarı-lacivertliler devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Fenerbahçe, orta sahasını Milan'dan Rade Krunic'i alarak takviye edecek. Ancak fırsat transferleri de kovalıyor.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Sarı-lacivertliler bu bağlamda Palmeiras'ın yıldızı Gabriel Menino'yu mercek altına aldı.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Scout ekibinin izleyip beğendiği, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği 23 yaşındaki futbolcu için Kanarya doğru zamanı bekliyor.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Palmeiras ile 2025'e kadar sözleşmesi var. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 10 milyon euro. Kanarya bu rakamın düşmesi halinde devreye girecek.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Geleceğe damga vurması beklenen futbolcu bu süreçte yakından izlenecek.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Menino genç yaşına rağmen Palmeiras ile 2 şampiyonluk, 1 Brezilya Kupası, 1 Brezilya Süper Kupası, 2 Libertadores şampiyonluğu, 1 Sudamericana Kupası kazandı.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Milli Takım'la da 2021 Olimpik Oyunlar şampiyonluğunu tattı.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Kanarya'nın ilgilendiği Gabriel Menino çok yönlü bir isim.

İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye Brezilya'dan fırsat transferi

Ana mevkisi merkez orta saha olan oyuncu, ön libero ve sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

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