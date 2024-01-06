Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

İstanbul ile ilgili de konuşan Bayan Dzeko, "İstanbul'u daha önce biliyordum. Açıkçası büyüklüğünden ve kalabalığından biraz korkuyordum. Nasıl dört çocukla bu kadar büyük bir şehirde yaşayacağım diye düşünüyordum. Yoksa bize kültürel olarak çok yakın. Şehrin içinde küçük bir şehirde yaşıyoruz. Burada her şeyimiz var. Sakin, huzurlu. Doğanın içinde. Şehre inmek istediğimiz zaman akşam yemeğe çıkacağımız zaman Beşiktaş buradan 20 dakika... Ama doğru zamanlarda çıkmayı biliyoruz tabi. Köprüden ne zaman geçeceğiz biliyoruz" diye konuştu.