Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?
Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko, ülke basınına açıklamalarda bulundu. İstanbul'a alıştığını ifade eden Amra Dzeko, eşinin 'Ayaklarım beni taşıyana kadar futbol oynayacağım' dediğini açıkladı. İşte o sözler...
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Edin'in eşi, "Türkçe dersleri nasıl gidiyor?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Beş dil konuşuyorum. Türkçe tamamen benim bildiğim bu beş dilden farklı. Her zaman fiil sonda oluyor. Sürekli fiillere ek konuluyor. Başka bir dilde mesela Amerikalı, İtalyanların uzun cümlelerle anlattığını Türkçe ile tek kelime de anlatabiliyorsun. Çok hoşuma giden bir dil. Daha önce Türk dizileri izlememiştim. Şimdi izliyorum. Çok iyi prodüksiyonlar, oyunculukları çok iyi. Şimdi 'Kulüp' dizisini izliyorum. Mükemmel. Türkçe'nin kulağımda daha da yer etmesi için önemli. Yapabildiğim, konuşabildiğim kadar konuşmak istiyorum."
Gerek derslerde gerekse de günlük hayatta öğrendiği kelimeleri de da sosyal medya paylaşımlarında kullanmaya başlayan Amra Dzeko, son paylaşımlarında, "aşkım, sevgilim" ifadeleri kullanması da dilimize alışmaya başladığını gösterdi.
İstanbul ile ilgili de konuşan Bayan Dzeko, "İstanbul'u daha önce biliyordum. Açıkçası büyüklüğünden ve kalabalığından biraz korkuyordum. Nasıl dört çocukla bu kadar büyük bir şehirde yaşayacağım diye düşünüyordum. Yoksa bize kültürel olarak çok yakın. Şehrin içinde küçük bir şehirde yaşıyoruz. Burada her şeyimiz var. Sakin, huzurlu. Doğanın içinde. Şehre inmek istediğimiz zaman akşam yemeğe çıkacağımız zaman Beşiktaş buradan 20 dakika... Ama doğru zamanlarda çıkmayı biliyoruz tabi. Köprüden ne zaman geçeceğiz biliyoruz" diye konuştu.
Amra Dzeko, "İleride Saraybosna'ya dönecek misiniz?" sorusuna ise, "Gelecekte bu olur mu diye bazen Edin ile konuştuğumuzda, kendisi, 'Ayaklarım beni taşıyana kadar futbol oynayacağım' diyor. Futbolu çok seviyor. Kalbiyle seviyor. İlerde göreceğiz" yanıtını verdi.
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