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Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko, ülke basınına açıklamalarda bulundu. İstanbul'a alıştığını ifade eden Amra Dzeko, eşinin 'Ayaklarım beni taşıyana kadar futbol oynayacağım' dediğini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 09:34
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Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

Fenerbahçe Kaptanı Edin Dzeko ve eşi Amra Dzeko, Türkiye'ye olan saygısını ve aidiyetini anlattı, Türkçe konuşmak istediğini dile getirdi.

Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

Face TV'ye röportaj veren Amra Dzeko, eşi transfer olmadan önce de birçok kez ülkemize tatile geldiğini anlatırken, ülkemizi, kültürümüzü daha iyi anlamak ve insanlarımızla doğrudan iletişim kurmak için de Türkçe derslerine başladığını anlattı.

Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

Milliyet'in derlediği haberde Türkiye'de yaşayan bir Bosnalı öğretmenden dersler alan Amra Dzeko röportaja, "Günaydın, hoş geldiniz" ifadeleri ile başladı.

Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

Edin'in eşi, "Türkçe dersleri nasıl gidiyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

"Beş dil konuşuyorum. Türkçe tamamen benim bildiğim bu beş dilden farklı. Her zaman fiil sonda oluyor. Sürekli fiillere ek konuluyor. Başka bir dilde mesela Amerikalı, İtalyanların uzun cümlelerle anlattığını Türkçe ile tek kelime de anlatabiliyorsun. Çok hoşuma giden bir dil. Daha önce Türk dizileri izlememiştim. Şimdi izliyorum. Çok iyi prodüksiyonlar, oyunculukları çok iyi. Şimdi 'Kulüp' dizisini izliyorum. Mükemmel. Türkçe'nin kulağımda daha da yer etmesi için önemli. Yapabildiğim, konuşabildiğim kadar konuşmak istiyorum."

Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

Gerek derslerde gerekse de günlük hayatta öğrendiği kelimeleri de da sosyal medya paylaşımlarında kullanmaya başlayan Amra Dzeko, son paylaşımlarında, "aşkım, sevgilim" ifadeleri kullanması da dilimize alışmaya başladığını gösterdi.

Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

İstanbul ile ilgili de konuşan Bayan Dzeko, "İstanbul'u daha önce biliyordum. Açıkçası büyüklüğünden ve kalabalığından biraz korkuyordum. Nasıl dört çocukla bu kadar büyük bir şehirde yaşayacağım diye düşünüyordum. Yoksa bize kültürel olarak çok yakın. Şehrin içinde küçük bir şehirde yaşıyoruz. Burada her şeyimiz var. Sakin, huzurlu. Doğanın içinde. Şehre inmek istediğimiz zaman akşam yemeğe çıkacağımız zaman Beşiktaş buradan 20 dakika... Ama doğru zamanlarda çıkmayı biliyoruz tabi. Köprüden ne zaman geçeceğiz biliyoruz" diye konuştu.

Edin Dzeko'nun eşi açıkladı! Futbolu ne zaman bırakacak?

Amra Dzeko, "İleride Saraybosna'ya dönecek misiniz?" sorusuna ise, "Gelecekte bu olur mu diye bazen Edin ile konuştuğumuzda, kendisi, 'Ayaklarım beni taşıyana kadar futbol oynayacağım' diyor. Futbolu çok seviyor. Kalbiyle seviyor. İlerde göreceğiz" yanıtını verdi.

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