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İsmail umre için Mekke'de

Kanarya'nın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, takımın tatilde olduğu dönemde kutsal topraklara gitti. 24 yaşındaki futbolcu, Umre için Mekke'ye gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar da İsmail'e mesaj yağdırdılar. İsmail sezonun ilk devresinde 25 maçta görev yaptı. 1 defa fileleri havalandırdı. 3 gol attı. 2 defa sarı kart gördü. 2 de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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İsmail umre için Mekke'de
Kanarya'nın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, takımın tatilde olduğu dönemde kutsal topraklara gitti. 24 yaşındaki futbolcu, Umre için Mekke'ye gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar da İsmail'e mesaj yağdırdılar. İsmail sezonun ilk devresinde 25 maçta görev yaptı. 1 defa fileleri havalandırdı. 3 gol attı. 2 defa sarı kart gördü. 2 de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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