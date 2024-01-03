Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Son dakika spor haberi: Bir süredir stoper arayışlarında olan Fenerbahçe, aradığı yıldızı Atletico Madrid'de buldu. Sarı-lacivertliler, İspanyol devinde forma giyen Stefan Savic transferinde anlaşma sağladı. Hem Atletico Madrid hem de Savic ile yapılan görüşmelerde el sıkışan Kanarya, ara transfer dönemi başladığında işi resmiyete dökmeyi planlıyor. İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 14:48
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FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Kadrosunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Miha Zajc gibi Balkan kökenli futbolculara sahip olan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Karadağlı stoperi listesine ekledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA!
Savic'in menajeri Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Bu görüşmede Zarko Pelicic'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Yapılan görüşmede rakamlar hem Savic hem Pelicic tarafından olumlu karşılandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

TEKLİFE OLUMLU YANIT VERDİ!
Fenerbahçe, kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic'e hemen gelmesini istediklerini iletti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Hem Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi hem Becao'nun sakatlığı da 'hemen gel' isteğinde etkili oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Savic de sarı-lacivertli yönetimin bu isteğime olumlu yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

DZEKO'DAN ETKİLENDİ!
Dzeko, Savic'in takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Boşnak yıldız, ayrıca

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Savic'e Fenerbahçe'yi ve takımdaki ortamı anlatarak transfer olmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Savic de Dzeko'nun gösterdiği ilgiden ve anlattıklarından etkilendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

BEDELSİZ GELİYOR!
Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı. Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Atletico Madrid cephesine sözleşme yenilemeyeceğini ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ileten Savic'e bedelsiz ayrılık izni verildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko hem kulüp yönetimiyle hem Savic ile birebir görüşmeler yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

2011 yazında Partizan'dan Manchester City'e 12 milyon euro'ya transfer olan Savic, 1 yaz sonra bedelsiz olarak Fiorentina'ya gitti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

İtalya'daki başarılı performansı sonrası 2015 yazında 12 milyon euro bonservisle Atletico Madrid'e geçti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı

2015'ten beri kesintisiz olarak Atletico Madrid'de oynayan Savic, bu sezon 10 lig 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 972 dakika süre aldı.

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