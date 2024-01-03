FENERBAHÇE HABERİ: Ve Savic transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayı
Son dakika spor haberi: Bir süredir stoper arayışlarında olan Fenerbahçe, aradığı yıldızı Atletico Madrid'de buldu. Sarı-lacivertliler, İspanyol devinde forma giyen Stefan Savic transferinde anlaşma sağladı. Hem Atletico Madrid hem de Savic ile yapılan görüşmelerde el sıkışan Kanarya, ara transfer dönemi başladığında işi resmiyete dökmeyi planlıyor. İşte sözleşme detayları...
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İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA!
Bu görüşmede Zarko Pelicic'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi.
Yapılan görüşmede rakamlar hem Savic hem Pelicic tarafından olumlu karşılandı.
TEKLİFE OLUMLU YANIT VERDİ!
Fenerbahçe, kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic'e hemen gelmesini istediklerini iletti.
Hem Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi hem Becao'nun sakatlığı da 'hemen gel' isteğinde etkili oldu.
Savic de sarı-lacivertli yönetimin bu isteğime olumlu yanıt verdi.
DZEKO'DAN ETKİLENDİ!
Dzeko, Savic'in takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Boşnak yıldız, ayrıca
Savic'e Fenerbahçe'yi ve takımdaki ortamı anlatarak transfer olmasını istedi.
Savic de Dzeko'nun gösterdiği ilgiden ve anlattıklarından etkilendi.
BEDELSİZ GELİYOR!
Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı. Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.
Atletico Madrid cephesine sözleşme yenilemeyeceğini ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ileten Savic'e bedelsiz ayrılık izni verildi.
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko hem kulüp yönetimiyle hem Savic ile birebir görüşmeler yaptı.
2011 yazında Partizan'dan Manchester City'e 12 milyon euro'ya transfer olan Savic, 1 yaz sonra bedelsiz olarak Fiorentina'ya gitti.
İtalya'daki başarılı performansı sonrası 2015 yazında 12 milyon euro bonservisle Atletico Madrid'e geçti.
2015'ten beri kesintisiz olarak Atletico Madrid'de oynayan Savic, bu sezon 10 lig 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 972 dakika süre aldı.
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