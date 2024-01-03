FENERBAHÇE HABERİ: Fred İngilizleri pişman etti! 'ManU yanlış yaptı'
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Orta sahada takımın dinamosu konumundaki Brezilyalı yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarından biri oldu. Sezona şimdiden damga vuran Fred, sergilediği performansla eski takımı Manchester United'ı pişman etti. İşte detaylar...
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FRED'SİZ GALİBİYET YOK!
Galatasaray ile son oynadığı maçta sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez puan kaybı yaşadı.
11. haftada kendi evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan sarı lacivertliler, 12. haftada Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüştü.
Fenerbahçe'nin toplam 7 puan kaybettiği karşılaşmaların ortak özelliği, 3'ünde de Fred'in oynamayışı oldu.
Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Fred, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.
Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan transfer olan Brezilyalı oyuncu 18 resmi maçta 6 asist yaptı.
Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın raporu doğrultusunda gözden çıkartılan Sambacı, İngiliz basınında geniş yer buluyor.
İngiliz devine yakın bir haber sitesi olan Thepeoplesperson, 30 yaşındaki oyuncunun gönderilmesini eleştirdi.
Haberde, Brezilyalı yıldız Fred'in Süper Lig'i domine ettiği vurgulandı. İşte detaylar...
"YERİNE GELENLER BOCALADI"
"Fred satıldığında birçok taraftar bu duruma sevindi. Ayrıca Mount ve Amrabat'ın kadroya katılmasıyla aynı taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Ancak bu heyecan fazla uzun sürmedi.
Mason Mount sakatlandı, katkı sağlayamadı. Amrabat da maalesef aynı derecede hayal kırıklığı yarattı. Fred ise Türkiye'de ses getiriyor. Yerine gelenler bocalarken, o Süper Lig'i domine ediyor.
Fenerbahçe'nin yeniden doğuşunda önemli bir rol üstlendi. Ligde zirvede yer alıyorlar. UEFA Konferans Ligi'nde ise gruptan lider olarak çıkmayı başardılar."
"SATILMASI YANLIŞ BİR TERCİH"
"Fred, takımının Kayserispor deplasmanındaki son kaotik galibiyetinde asist yaptı ve maçı %87'lik pas isabetiyle tamamladı.
Orta saha oyuncusunun satılması garip ve açıkçası yanlış bir tercih gibi görünüyor.
Fred, Manchester United'ın bu tarafında kolaylıkla çok faydalı bir takım oyuncusu olabilir; her karşılaşmayı oynamasına gerek kalmaz, ancak yüksek yoğunluklu bir orta sahanın gerekli olduğu maçlarda takıma gerçekten yardımcı olabilir.
Brezilyalı milli oyuncu artık Premier Lig'den çok daha kolay bir seviyede oynuyor. Bu inkar edilemez. Ancak çok eleştirilen orta saha oyuncusu geçen yıl da verimli istatistikler üretiyordu."
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