Haberler Fenerbahçe Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bonservisi Barcelona'da bulunan tecrübeli futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:08
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Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Trendyol Süper Lig'e ilk 18 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala arayışlarını hızlandırdı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Kanarya, ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biriyse stoper transferi...

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper rotasyonundaki çoğu ismi sakatlığa kurban verdi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle formalarından uzak kaldı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Becao'nun sakatlığının sürdürdüğü sarı-lacivertliler, bu bölgede sol bek Jayden Oosterwolde'yi kullandı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Alexander Djiku'nun ülkesi Gana ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle 29 yaşındaki futbolcudan da bir süre faydalanamayacak olan Fenerbahçe, stoper takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Kısa süre içerisinde stoper transferine nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

CLEMENT LENGLET SÜRPRİZİ

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Clement Lenglet'ı listede tutuyor.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Bonservisi Aston Villa'da mutsuz olan yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere sıcak baktığı iddia edildi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçeli kurmayların Lenglet transferi için görüşmeleri tüm hızıyla sürdürdüğü öğrenildi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Clement Lenglet, kariyerine Nancy II takımında başladı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Nancy'nin as takımına kadar yükselen Fransız savunmacı, daha sonra Sevilla'ya transfer oldu.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Burada gösterdiği başarılı performans sonrası Barcelona'ya transfer olan 28 yaşındaki yıldız isim, 4 sezon Katalan ekibinin formasını giydi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

Geçen sezon Tottenham'a kiralanan ve Galatasaraylı Sanchez'in savunma partneri olan Lenglet, bu sene ise Aston Villa'ya kiralandı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor

İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız, 8 maçta 1 asistle oynadı.

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