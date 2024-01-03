Barcelona'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer! Gelmeye sıcak bakıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, bonservisi Barcelona'da bulunan tecrübeli futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biriyse stoper transferi...
Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper rotasyonundaki çoğu ismi sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle formalarından uzak kaldı.
Becao'nun sakatlığının sürdürdüğü sarı-lacivertliler, bu bölgede sol bek Jayden Oosterwolde'yi kullandı.
Alexander Djiku'nun ülkesi Gana ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle 29 yaşındaki futbolcudan da bir süre faydalanamayacak olan Fenerbahçe, stoper takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kısa süre içerisinde stoper transferine nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi.
CLEMENT LENGLET SÜRPRİZİ
Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Clement Lenglet'ı listede tutuyor.
Bonservisi Aston Villa'da mutsuz olan yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere sıcak baktığı iddia edildi.
Fenerbahçeli kurmayların Lenglet transferi için görüşmeleri tüm hızıyla sürdürdüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Clement Lenglet, kariyerine Nancy II takımında başladı.
Nancy'nin as takımına kadar yükselen Fransız savunmacı, daha sonra Sevilla'ya transfer oldu.
Burada gösterdiği başarılı performans sonrası Barcelona'ya transfer olan 28 yaşındaki yıldız isim, 4 sezon Katalan ekibinin formasını giydi.
Geçen sezon Tottenham'a kiralanan ve Galatasaraylı Sanchez'in savunma partneri olan Lenglet, bu sene ise Aston Villa'ya kiralandı.
İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız, 8 maçta 1 asistle oynadı.
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