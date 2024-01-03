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FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Son dakika spor haberi: Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rodrigo Becao hakkında yeni gelişemeler yaşanıyor. Sağlık ekibinin seferber olduğu Brezilyalı savunmacının dönüş tarihi belli oldu. Peki Becao hangi maçta sahada olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 09:13
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FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasıa uzak olan stoper Rodrigo Becao hakkında olumlu gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacıya kavuşmak için gün sayıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Taraftarların da dört gözle beklediği Becao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bir süredir formasından uzak kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Tendonu kopan Becao, başarılı geçen ameliyatın ardından bir süredir rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun yokluğunu ciddi bir şekilde hissetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Savunmada üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle asıl mevkisi stoper olmayan oyuncular mecburiyetten o bölgede forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Stoper mevkisindeki eksiklere rağmen 17 maçta 44 puan toplayan sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğunu bırakmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Üst üste kritik maçlar oynayacak olan Kanarya'da sağlık ekibi Becao için seferber olmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Djiku'nun da Afrika Kupası'na gitmesiyle rotasyonu iyice daralan Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacının dönüşü heyecanla bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Tecrübeli stoperin önümüzdeki hafta düz koşulara başlayacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

SAMSUNSPOR MAÇINDA...
Kanarya'nın sağlık heyeti, Becao'yu en erken 21 Ocak'taki Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Yıldız savunmacı 1 de gol katkısında bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Becao'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Becao'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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