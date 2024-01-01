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TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezonun ikinci yarısında da şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önemli takviyelere hazırlanıyor. Son olarak menajerlerden, sarı-lacivertlilere sürpriz bir öneri geldi. Manchester United'da forma giyen yıldız isim, Kanarya'ya teklif edildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 14:00
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TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine odaklandı.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertli ekip bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Kanarya, buna göre hamleler yapacak.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Ara transfer için çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Takvim'in haberine göre; menajerler Manchester United'ın 29 yaşındaki İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü Fenerbahçe'ye teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Tecrübeli bir isim olan Lindelöf, sezon sonunda kontratı sona erecek olmasına karşın İngiliz kulübü ile sözleşme uzatmamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Lindelöf için Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görüşü alındıktan sonra hamle yapılması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

İsmail Kartal onay verirse İsveçli stoper için Manchester United'ın kapısı çalınacak.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

29 yaşında ve 1.87 boyundaki Victor Lindelöf'ün Manchester Unitedile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Yıldız futbolcunun 18 milyon euro civarında piyasa değeri bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

İsveçli oyuncu çok daha uygun bir maliyetle çubuklu formayı giyebilir.

TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

64 kez İsveç Milli Takım formasını giyen Lindelöf, bu sezon M. United ile 18 resmi maça çıktı.

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