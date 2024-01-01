TRANSFER HABERLERİ - Menajerler önerdi! Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezonun ikinci yarısında da şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önemli takviyelere hazırlanıyor. Son olarak menajerlerden, sarı-lacivertlilere sürpriz bir öneri geldi. Manchester United'da forma giyen yıldız isim, Kanarya'ya teklif edildi. (FB transfer haberleri)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 14:00Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 14:00
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