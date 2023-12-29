Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi...

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper için Udinese'ye 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Bir diğer yeni transfer Alexander Djiku ile birlikte stoper hattında iyi bir ikili oluşturan Rodrigo Becao, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile oynanan maçta sakatlık geçirdi.