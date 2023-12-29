Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon sakatlıklardan dolayı oldukça problem yaşayan Fenerbahçe'nin sakatlığa kurban verdiği isimlerden biri de Rodrigo Becao olmuştu. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Brezilyalı stoperle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:44 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 11:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertli ekip, İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper için Udinese'ye 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli ödedi.
Bir diğer yeni transfer Alexander Djiku ile birlikte stoper hattında iyi bir ikili oluşturan Rodrigo Becao, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile oynanan maçta sakatlık geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması tespit edildiği belirtildi.
Tecrübeli stoper, geçtiğimiz kasım ayında Almanya'nın Münih kentinde ameliyat oldu.
Sakatlığı süren Brezilyalı oyuncunun tedavisi devam ediyor.
10 OCAK'TAN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
Takvim'in haberine göre; Rodrigo Becao'nun 10 Ocak'tan sonra bireysel çalışmalara başlayacağı belirtiliyor.
Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.
Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
DİĞER