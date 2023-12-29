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108 milyonluk süper final! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe ile Galatasaray ATV ekranlarında kapışacak... Saat 20.45’te başlayacak dev maçta şampiyon 65 milyon, ikinci 43 milyon lira kazanacak. İşte ayrıntılar...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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108 milyonluk süper final! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Kupa sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek. Al-Awwal Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Türk futbolunun iki dev çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım birbirine üstünlük kuramamış ve maç golsüz sonuçlanmıştı.

3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan maçlarda Galatasaray 4, Sarı-Lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, son 3 maçta rakibine gol atamadı. Hatta isabetli şut bile bulamadı.

32 KAMERAYLA YAYINLACAK

Süper Kupa'yı yayınlayacak ATV, 32 kameradan alacağı görüntülerle maçı izleyenlerle buluşturacak. Derbi önü ve sonu 6 kamera bu ekibe ekstra destek sunacak. Sahayı kuş bakışı gösteren Spidercam (Örümcek kamera) de görsel şöleni destekleyecek.

ÜNLÜLER AKIN EDECEK

Süper Kupa finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak izleyecek. Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella, G.Saray'ın eski hocası Mancini ve eski yıldızlar da derbiyi takip edecek. Al- Awwal Stadı'ndaki dev derbi öncesinde Türk Rapçi Norm Ender, İstiklal Marşı'nı ve 100. Yıl Marşı'nı söyleyecek.

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