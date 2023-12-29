FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sabah'ın haberine göre; Bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler planını hazırladı. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı devirecek 10 maddelik imha planı… 1- Ligdeki derbide isabetli şut atamayan Fenerbahçe'de ilk olarak teknik heyet, oyunculara moral konuşmaları yaptı. 2- Başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'ya ziyarette bulundu ve prim sözü verdi. 3- Fred'in oynayacak olması ile birlikte moraller daha da yerine geldi. 4- Fred'in yokluğunda pas düzeni değişen sarı-lacivertliler yeniden normal şablonunda oynayacak. 5- Stoperde görevini başarı ile yerine getiren Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'dan tam not alırken bugün de Djiku ile partner olacak. 6- Cengiz Ünder, ligdeki derbide etkisiz bir 45 dakika geçirmişti. Milli oyuncu bu kez kulübede şans bekleyecek. 7- Edin Dzeko, ligdeki maçta büyük üzüntü yaşadı. Bugün kupayı kazanarak kendini affettirmek isteyen oyuncu tamamen derbiye konsantre olmuş durumda. 8- Son 2 haftadır kötü bir performans ortaya koyan Dusan Tadic, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptı. Beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kanarya'nın hocası, Tadic'e moral verdi. 9- Miguel Crespo ve İsmail'i idman performanslarına göre seçen deneyimli teknik adam son taktik idmanda İsmail Yüksek'i 11'de başlattı. 10- Bu sezon duran toplarda başarısız olan Fenerbahçe, derbiye özel duran top çalıştı.