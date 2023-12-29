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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finaline odaklandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kupayı kazanmak için 10 maddelik bir formül hazırladı. İşte ayrıntılar...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

Sabah'ın haberine göre; Bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler planını hazırladı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı devirecek 10 maddelik imha planı...

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

1- Ligdeki derbide isabetli şut atamayan Fenerbahçe'de ilk olarak teknik heyet, oyunculara moral konuşmaları yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

2- Başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'ya ziyarette bulundu ve prim sözü verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

3- Fred'in oynayacak olması ile birlikte moraller daha da yerine geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

4- Fred'in yokluğunda pas düzeni değişen sarı-lacivertliler yeniden normal şablonunda oynayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

5- Stoperde görevini başarı ile yerine getiren Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'dan tam not alırken bugün de Djiku ile partner olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

6- Cengiz Ünder, ligdeki derbide etkisiz bir 45 dakika geçirmişti. Milli oyuncu bu kez kulübede şans bekleyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

7- Edin Dzeko, ligdeki maçta büyük üzüntü yaşadı. Bugün kupayı kazanarak kendini affettirmek isteyen oyuncu tamamen derbiye konsantre olmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

8- Son 2 haftadır kötü bir performans ortaya koyan Dusan Tadic, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptı. Beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kanarya'nın hocası, Tadic'e moral verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın kupa formülü hazır! Cimbom'u böyle devirecek

9- Miguel Crespo ve İsmail'i idman performanslarına göre seçen deneyimli teknik adam son taktik idmanda İsmail Yüksek'i 11'de başlattı.

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